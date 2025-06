Stars Pietro Lombardi: Die Taufe seines Sohnes war ein ganz besonderer Tag

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger und seine Verlobte Laura Maria Rypa haben ihren jüngsten Sohn taufen lassen.

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa geben ein emotionales Update zur Taufe ihres Sohnes.

Das Paar, das bereits den zweijährigen Leano großzieht, ließ seinen im August 2024 geborenen Sohn Amelio am gestrigen Sonntag (15. Juni) in einer katholischen Zeremonie taufen. Auch Leano und Pietros ältester Sohn Alessio aus der Ehe mit DSDS-Kollegin Sarah Engels wurden nach ihrer Geburt getauft. „Für uns als katholische Familie ist die Taufe ein ganz besonderer Moment“, sagte der ehemalige Superstar im Vorhinein des Sakraments im Interview mit ‚Bild‘. In einem Instagram-Beitrag schrieb der Sänger später zu einem Foto, das ihn mit seinem Sohn im Arm zeigt: „Ein unvergesslicher Tag voller Liebe, Wärme und besonderer Momente. Mit diesem Schritt beginnt für ihn ein neues Kapitel voller Hoffnung, Vertrauen und Nähe. Möge ihn das Leben mit Freude, Mut und Geborgenheit begleiten. Wir sind unendlich dankbar, diesen bedeutenden Moment mit den Menschen zu teilen, die uns am Herzen liegen.“

Die Taufe war übrigens doppelter Grund zur Freude, denn wie Laura Maria in einem Post verriet, wurde neben Amelio auch Lauras Nichte in die christliche Gemeinde aufgenommen. „Eine doppelte Taufe also, was den Tag noch bedeutungsvoller gemacht hat. Es war einfach wunderschön, sehr emotional und voller Liebe.“