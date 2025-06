Stars Dieter Bohlen freut sich über die Reaktion seiner Tochter

Dieter Bohlen - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.06.2025, 14:00 Uhr

Der DSDS-Chefjuror teilt nicht so häufig zärtliche Momente mit seiner Teenager-Tochter.

Dieter Bohlen spricht über die Beziehung zu seiner Tochter.

Der DSDS-Chefjuror hat insgesamt sechs Kinder. Seine zwei jüngsten Sprösslinge, die aus der Beziehung zu seiner Langzeitpartnerin Carina Walz stammen, sind im Teenageralter und wollen demnach erwartungsgemäß ziemlich wenig mit ihrem berühmten Vater zu tun haben. Die 14-jährige Amelie begleitete Bohlen vor kurzem jedoch ausnahmsweise zu seinem Auftritt bei Florian Silbereisens ‚Schlagerbooom‘. Nach seiner Performance wurde der Poptitan backstage von ihr mit einer zärtlichen Geste überrascht, wie er jetzt gegenüber ‚Bild‘ verriet. „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa. Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben. Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam“, berichtete der 71-Jährige glücklich.

Wie Bohlen im Interview weiter preisgibt, scheint Amelie von der Starpower ihres Vaters nur wenig beeindruckt zu sein. Ähnlich wie den meisten Teenie-Mädchen sei es ihr unangenehm, mit ihm in der Öffentlichkeit abzuhängen. „Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht. Mädchen finden sowas in ihrem Alter peinlich“, erklärt Bohlen amüsiert. Glücklicherweise kam der Schlagerstar mit seinem Auftritt in Kitzbühel jedoch überraschend gut bei Amelie an. „Aber meinen Auftritt bei Florian fand sie nicht peinlich“, stellt der einstige Modern-Talking-Star erleichtert klar.