Stars Pietro Lombardi: Streit gehört in der Liebe dazu

Laura Maria Rypa - Pietro Lombardi - Avalon - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.07.2025, 18:00 Uhr

Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa streiten sich hin und wieder.

Das wissen die Fans spätestens, seit letztes Jahr die Polizei zum Hause Lombardi gerufen wurde. Grund: angeblich häusliche Gewalt. Beide betonten später, dass es nie zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, aber eines steht fest – streiten können sie!

Der 33-jährige ehemalige ‚DSDS‘-Star und die 29-jährige Influencerin zoffen sich gelegentlich und finden daran nichts Schlimmes. Und jetzt verriet Pietro sogar, dass Streit für ihn zu einer gesunden Beziehung dazugehöre. „Wir sind wie wir sind“, antwortete er jetzt auf Instagram einem Fan, der Pietro in einer Frage-Antwort-Runde dafür gelobt hatte, dass seine Beziehung zu Laura so „authentisch“ sei. Dass es da mal kracht, ist für Pietro ganz klar. Er fügte hinzu: „Auch wir müssen nichts nach außen spielen.“

Letztes Jahr musste wegen eines sehr lauten Streits aber sogar die Polizei anrücken. Damals hatte das Paar gerade erst sein zweites gemeinsames Kind bekommen und sich verlobt, doch der Alltagsstress schien der kleinen Familie den Rest gegeben zu haben. Der Vorfall hatte eine kurze Kontaktsperre zur Folge: Pietro durfte Laura zehn Tage lang nicht sehen. Die ‚Bild‘-Zeitung berichtete damals, dass sich der Streit um Pietros angeblich zu lockerer Umgang mit Geld gedreht haben soll.

Bereits in der Vergangenheit sorgte dieses Thema für Streit zwischen den beiden. Auf Social Media veröffentlichten Laura und Pietro dann ein Statement, in dem sie erklärten, dass sie ihren Konflikt im Privaten lösen würden: „Aufgrund der aktuellen Schlagzeilen müssen wir uns nun äußern. Die Presse versucht, den Konflikt noch mehr zu verschärfen und nimmt es oftmals mit einigen Aussagen nicht so genau. Das möchten wir nicht, daher werden wir dem hier keine Plattform bieten und im Sinne unserer Kinder handeln, sodass die Öffentlichkeit rausgehalten wird.“