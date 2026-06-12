Stars Rumer Willis erhält Hauptsorgerecht für ihre Tochter

Rumer Willis and Derek Thomas - November 2023 - Love Actually Live - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin hat sich im Sorgerechtsstreit gegen ihren Ex-Partner Derek Richard Thomas durchgesetzt.

Rumer Willis wurde das primäre physische Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter Louetta zugesprochen.

Die 37-jährige Schauspielerin befand sich mit ihrem Ex-Freund Derek Richard Thomas – von dem sie sich im August 2024 nach zwei Jahren Beziehung getrennt hatte – in einem Rechtsstreit über die Betreuungsregelungen für ihre gemeinsame Tochter Louetta. Nun hat ein Richter Rumer laut ‚TMZ.com‘ das primäre Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen.

Die Website berichtet, dass das ehemalige Paar nach Zustimmung zu einer Sorgerechtsbegutachtung das gemeinsame rechtliche Sorgerecht für seine Tochter erhalten hat. Der Richter legte außerdem einen Besuchsplan für Derek fest. Er darf Louetta jedes zweite Wochenende sehen, zunächst unter Aufsicht eines Kindermädchens. Später werden ihm unbeaufsichtigte Übernachtungsbesuche gestattet.

‚TMZ.com‘ berichtet zudem, dass das ehemalige Paar verpflichtet wurde, an einer Co-Parenting-Beratung teilzunehmen und über eine spezielle Co-Parenting-App miteinander zu kommunizieren. Die Nachricht folgt auf Gerichtsunterlagen, die einen erbitterten Konflikt zwischen den ehemaligen Partnern offenlegten. Darin beschuldigte Rumer Derek, seit ihrer Trennung ein „anhaltendes Muster“ von „extremem emotionalem Missbrauch“ gezeigt zu haben. Dies sei ihrer Aussage nach „oft vor dem gemeinsamen minderjährigen Kind oder während sie mit ihm im Auto eingeschlossen waren“ geschehen.

Rumer gab außerdem an, ihr Ex-Partner habe durch „anhaltende kontrollierende Verhaltensweisen mittels langwieriger, sich im Kreis drehender verbaler Angriffe, die er nicht beenden könne oder wolle“, Druck auf sie ausgeübt. Aus den Gerichtsunterlagen ging ebenfalls hervor, dass Derek behauptete, es habe Spannungen zwischen seiner ehemaligen Partnerin und deren Mutter Demi Moore gegeben. Die ‚The Substance‘-Darstellerin habe ihm gedroht, ihn zu „vernichten“.

In Dokumenten, die der Zeitung ‚The US Sun‘ vorliegen, erklärte der 39-jährige Musiker, Rumer habe in den Wochen nach Louettas Geburt ihre Familie nicht um sich haben wollen, ihre Mutter habe diesen Wunsch jedoch ignoriert. Außerdem behauptete Derek, Rumer habe während ihrer Beziehung „mehrfach erklärt, sie wolle nach Texas oder an einen anderen Ort außerhalb des Bundesstaates ziehen, um dem dominanten und feindseligen Verhalten ihrer Mutter zu entkommen“.