Stars Rupert Grint über Ängste als frischgebackener Vater

Rupert Grint - SERVANT Season 4 Premiere, Lincoln Center, New York City,Jan 9, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.02.2026, 11:00 Uhr

Rupert Grint empfand das Leben als frischgebackener Vater als „isolierend“ und „traumatisierend“.

Der ‚Harry-Potter‘-Star wurde 2020 zum ersten Mal Vater, als er mit seiner Partnerin Georgia Groome seine Tochter Wednesday willkommen hieß. Der 37-Jährige gab nun zu, dass er nach der Geburt seiner kleinen Tochter von Ängsten überwältigt war.

Er erzählte ‚The Hollywood Reporter‘: „Die Angst vor Gefahren und davor, dass das Baby verletzt werden könnte – dass etwas nicht ganz normal ist. Bei Wednesday hatte ich diese Angst definitiv. Die ersten Monate können ziemlich isolierend sein. Es ist ein schreckliches Gefühl, wenn es eigentlich das Schönste sein sollte, aber es kann ziemlich traumatisierend sein.“

Grint, dessen zweite Tochter Goldie 2025 geboren wurde, verglich seine Erfahrungen als frischgebackener Vater mit seiner Rolle in dem neuen Film ‚Nightborn‘, in dem er einen Mann namens Jon spielt, der mit seiner Frau ein Kind bekommt, nachdem sie an einen abgelegenen Ort in einem finnischen Wald gezogen sind – doch ihr Traumleben nimmt eine albtraumhafte Wendung. Der Schauspieler sagte über die Figur: „Er kommt aus einem völlig anderen Land und ist nach Finnland gezogen, um ein neues Leben zu beginnen, wo er niemanden kennt. Er spricht die Sprache nicht und ich glaube, er fühlt sich auch einsam. Er arbeitet offensichtlich die ganze Zeit, kann also nicht zu Hause sein und sieht langsam zu, wie seine Frau sich von ihm entfernt … In seinem Kopf macht er alles richtig. Aber aus der Perspektive seiner Frau macht er alles nur noch schlimmer und isoliert sie noch mehr. Es ist ziemlich trostlos.“

Rupert verriet zudem, dass er nach der Geburt seiner ersten Tochter „ein bisschen hypochondrisch“ geworden sei.