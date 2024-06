Stars Russell Crowe: Fans könnten noch immer auf ihre Post warten

Russell Crowe Cover - Scott Trindle GQ BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.06.2024, 10:00 Uhr

Russell Crowe hat ein Jahrzehnt gebraucht, um seine Fanpost zu beantworten.

Der ‘Gladiator’-Schauspieler wurde früher mit „säckeweise“ Nachrichten von seinem treuen Publikum überhäuft und tat immer sein Bestes, um zu antworten, auch wenn es lange dauerte.

Er erzählte der Heroes-Ausgabe des Magazins ‘GQ’: „Es gab eine Zeit auf der Farm, in der wir alle zwei Wochen Post bekamen, aber das war ein Sack. Es dauerte Jahre und Jahre [um ihn durchzugehen]. Jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, habe ich zu meiner Nichte gesagt. Leg einfach einen Stapel, den ich bewältigen kann, auf meinen Schreibtisch. Also habe ich nur ein bisschen was gemacht, und sie hat sie weggeschickt. Einige dieser Leute müssen ihren Scheiß ein Jahrzehnt, nachdem sie ihn abgeschickt haben, wieder bekommen. Und mit der Zeit habe ich wieder ein Gleichgewicht gefunden. Jetzt unterschreibe ich nur noch das, was gerade erst angekommen ist.“

Der 60-jährige Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Danielle Spencer die Söhne Charles (20) und Tennyson (17) hat, verriet zudem, dass er noch nicht bereit sei, eine Autobiografie zu schreiben. Er finde das frühe Leben von Stars immer interessanter als das erfolgreiche, und er sei noch zu „jung“, um diese Geschichten zu erzählen.