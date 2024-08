Stars Ryan Reynolds: Er war tierisch nervös vor Hugh Jackman

Ryan Reynolds - August 2024 - AMC Lincoln Square Theater - It Ends With Us premiere - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 10:00 Uhr

Ryan Reynolds war ein „nervöses Durcheinander“, als er Hugh Jackman zum ersten Mal traf.

Der 47-jährige Schauspieler spielte kürzlich an der Seite von Hugh (55) eine der Hauptrollen in ‚Deadpool and Wolverine‘ und hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet, um seinem Showbiz-Kumpel einen glühenden Tribut zu zollen. Er beschrieb Hugh als den „nachdenklichsten, freundlichsten und stilvollsten“ Mann, den er kennt.

In einem Beitrag auf X teilte Ryan mit: „Ich habe ihn 2007 in Sydney getroffen. Damals war er bereits ein Filmstar und ich kam als Nebendarsteller ans Set. Mitten in der Produktion aufzutauchen, unterscheidet sich nicht allzu sehr vom ersten Tag an einer neuen Schule. Ich war ein nervöses Durcheinander. Filmsets können ein beängstigendes Machtungleichgewicht haben und ich erinnere mich, dass ich gesehen habe, wie er jedes Mitglied der Crew mit echtem Respekt und Wertschätzung behandelte.“

Hugh agiere nach der Einstellung, dass der Begriff „Filmemacher“ nicht nur für die Menschen gelte, die ihren Namen auf dem Plakat haben, sondern auch für alle anderen im Team. „Ich kenne niemanden, der nachdenklicher, freundlicher und stilvoller ist als dieser Mann. Er würde alles für jemanden tun, den er liebt. Er würde alles für jemanden tun, den er gerade erst kennengelernt hat. In ‚Deadpool und Wolverine‘ hat Hugh nicht nur Träume für Fans von Wolverine wahr werden lassen. Er hat auch MEINE Träume wahr werden lassen. Er ist DER X-Man.“