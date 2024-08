Neue Single "Taste" Sabrina Carpenter knutscht in neuem Musikvideo mit Jenna Ortega

Sabrina Carpenter hat für ihr neues Musikvideo Jenna Ortega an Bord geholt. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 20:31 Uhr

In Sabrina Carpenters neuen Musikvideo zu "Taste" geht es blutig zu - aber auch heiß her. Die Sängerin hat sich "Wednesday"-Star Jenna Ortega an ihre Seite geholt.

Shootingstar Sabrina Carpenter (25) hat mit "Espresso" und "Please Please Please" schon für einige Sommerhits gesorgt. Am heutigen Freitag hat die Sängerin nun ihr neues Album "Short n' Sweet" sowie das Musikvideo zur neuen Single "Taste" veröffentlicht. Bereits in den ersten zwei Stunden wurde das Video auf YouTube mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Und das nicht ohne Grund: Carpenter hat sich eine ganz besondere Frau an ihre Seite geholt – "Wednesday"-Star Jenna Ortega (21).

Musikvideo mit Jenna Ortega

Im Video streiten sich die beiden um einen Freund – und dabei fließt ziemlich viel Blut. Zu Lyrics wie "Ich habe gehört, ihr seid wieder zusammen und wenn das wahr ist, wirst du mich schmecken müssen, wenn er dich küsst" geht es zwischen den beiden ganz schön gewalttätig zu. Einmal erschießt Ortega Carpenter und die fällt aus dem Fenster, dann zündet sie sie an und schneidet ihren Arm ab.

In einer Szene verwandelt sich Jenna Ortegas "Freund" (gespielt von Rohan Campbell, 26) in Sabrina Carpenter, und die beiden küssen sich. Als Ortega sie mit einer Kettensäge angreift, verwandelt sich Carpenter plötzlich wieder in den Freund, der ins Wasser fällt und stirbt. Bei seiner Beerdigung werden Carpenter und Ortega schließlich von Feindinnen zu Freundinnen und verlassen das Grab gemeinsam mit Kaffee in der Hand.

Taylor Swift bewirbt neues Album

"Short n' Sweet" ist Sabrina Carpenters sechstes Studioalbum. Die beiden ersten Singles "Espresso" und "Please Please Please" wurden bereits zum Riesenerfolg und machten Carpenter zur ersten Frau, die in fünf aufeinanderfolgenden Wochen Platz 1 und 2 der britischen Singlecharts belegte.

Superstar Taylor Swift (34), die Carpenter 2024 als Pre-Act auf ihrer "Eras Tour" unterstützte, bewarb die "außergewöhnliche" Platte am Freitag in ihrer Instagram-Story: "Geht unser Mädchen unterstützen", schrieb Swift und verlinkte zum Album.