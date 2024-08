Stars Sabrina Carpenter: Ruhm war vorherbestimmt

Sabrina Carpenter - Variety's 2024 Power Of Young Hollywood - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 10:00 Uhr

Die Sängerin „wusste immer“, dass sie berühmt werden würde.

Sabrina Carpenter „wusste immer“, dass sie berühmt werden würde.

Dier 25-jährige Pop-Sängerin erhielt einen massiven Karriereschub, als sie als Vorgruppe auf der „Eras“-Tour von Taylor Swift auftrat und mit ihrer Sommer-Smash-Single ‘Espresso’ großen Erfolg hatte. Und sie gab zu, dass sie schon immer gefühlt hat, dass die Unterhaltung der „Weg“ ist, den sie einschlagen würde. Sie sagte dem Magazin ‘Paper’: „Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn man ein Kind ist, hat man einfach das Gefühl, dass ich das eines Tages machen werde. Ich weiß, dass ich das für den Rest meines Lebens machen werde. Ich weiß, dass dies der Weg ist, dem ich folgen muss, was auch immer das für mich bedeutet, und was auch immer der Erfolg für mich bedeutet, ist das, wofür ich bestimmt bin.“

Die ‚Please Please Please‘-Sängerin begann ihre Karriere als Kind, als sie 2009 den dritten Platz bei ‚The Next Miley Cyrus Project‘ belegte, und landete, ähnlich wie der ehemalige ‚Hannah Montana‘-Star, ein paar Jahre später mit einer Rolle in der Sitcom ‚Girl Meets World‘ auf dem Disney Channel. Sabrina begann ihre Musikkarriere 2015 und hat seitdem fünf Studioalben veröffentlicht. Ihr sechstes Album ‘Short n Sweet’ soll am Freitag (23. August) erscheinen.