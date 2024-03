Musik Sabrina Carpenter schwärmt von gemeinsamer Tour mit Taylor Swift

Sabrina Carpenter and Taylor Swift - The Eras Tour - Sydney, Australia 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2024, 11:42 Uhr

Die Sängerin kann es immer noch nicht fassen, mit dem Pop-Superstar auf Tour gegangen zu sein.

Sabrina Carpenter zeigt sich überwältigt, Teil von Taylor Swifts ‚Eras‘-Tour gewesen zu sein.

Die US-Sängerin begleitete den Pop-Megastar bei mehreren Shows der laufenden Tour, die am 9. März in Singapur endete. In einem emotionalen Instagram-Post lässt die 24-Jährige den Erlebnissen der letzten Wochen und Monate an Taylors Seite Revue passieren.

„Ich sitze zu Hause und denke darüber nach, was für ein Wirbelwind das war und wie sehr ich mich geehrt fühle, ein Teil davon gewesen zu sein“, schreibt die Musikerin. „Ich möchte mich bei allen Zuschauern dafür bedanken, dass sie so freundlich und großzügig zu uns waren und einige der beeindruckendsten Freundschaftsarmbänder gemacht haben, die ich je bekommen habe. Auch ein riesiges Dankeschön an die unglaubliche Crew, die so fleißig und talentiert ist.“

Sabrinas größter Dank ging an Taylor selbst. „Ich fühle mich so gesegnet, die Magie zu erleben, die du und diese Tour sind“, richtete sie ihr Wort an die ‚Anti-Hero‘-Interpretin. „Es gibt wirklich niemanden wie dich und wird es auch nie geben! Ich liebe dich von ganzem Herzen und ich werde diese Taybrina-Ära (und alle anderen) bis ans Ende der Zeit in Ehren halten.“ Dazu veröffentlichte die Sängerin eine Reihe von Fotos, die sie bei Auftritten im Rahmen der ‚Eras‘-Tour zeigen.