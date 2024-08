Film Sadie Sink: Für die ‚O’Dessa‘-Dreharbeiten überwand sie ihre Angst vorm Singen

Sadie Sink 3 - Matthew Sprout for Variety BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.08.2024, 12:00 Uhr

Sadie Sink sprach darüber, dass sie ihre lähmende Angst vor dem Singen überwinden musste, um in ‚O’Dessa‘ mitspielen zu können.

Die ‚Stranger Things‘-Schauspielerin spielte die Hauptrolle in einer Broadway-Produktion von ‚Annie‘, als sie gerade einmal 11 Jahre alt war, doch obwohl sie das Publikum begeisterte, bekam der Star Panikattacken und schwor sich danach, nie wieder zu singen.

Sadie verriet in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Singen ist zum Schlimmsten überhaupt geworden. Ich habe eine furchtbare Angst davor gehabt … Ich wollte nie wieder singen.“ Die Darstellerin musste ihre Ängste überwinden, als sie für das neue Filmmusical ‚O’Dessa‘ gecastet wurde und fügte über das Projekt hinzu: „Es gab diesen Moment, in dem ich mir einfach dachte: ‚Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass ich dazu ja gesagt habe. Verdammt. Was mache ich hier eigentlich?‘ … Ich würde ein Lied singen und niemand sonst wusste wirklich, dass ich innerlich ausflippte, aber in meinem eigenen Kopf ist es so: ‚Oh, das ist nicht meine Stimme. So kann ich dieses Lied nicht singen‘ … An manchen Tagen ist es schwieriger als an anderen gewesen. Aber manchmal ist es so gewesen: ‚Ich fühle mich gerade komplett furchtlos und singe vor so vielen Leuten!'“ Sadie enthüllte zudem, dass der Trick, ihre Angst zu überwinden, ganz in ihrer schauspielerischen Leistung liege: „Sie [die Figur] hat gesungen, das war nicht ich … Damit fühle ich mich wohl. Aber Sadie wird in nächster Zeit nicht singen.“ ‚O‘Dessa‘ ist im letzten Jahr in Kroatien gedreht worden und zeigt Sadie als ein Bauernmädchen, das in eine gefährliche Stadt geht, wo sie auf ihre einzig wahre Liebe trifft. Ein Veröffentlichungstermin des neuen Films steht noch nicht fest.