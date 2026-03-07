Stars Sam Asghari über Britney Spears‘ Festnahme: ‚Wenn Menschen Fehler machen, habe ich Verständnis‘

Britney Spears and Sam Asghari - 29th Annual GLAAD Media Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.03.2026, 14:02 Uhr

Sam Asghari spricht offene Worte über Britney Spears’ Festnahme.

Sam Asghari hat nach den jüngsten „Fehlern“ von Britney Spears zu mehr Privatsphäre für sie aufgerufen.

Britney (44) wurde vergangene Woche in Ventura im US-Bundesstaat Kalifornien unter dem Verdacht festgenommen, unter Einfluss von Drogen und Alkohol (DUI) Auto gefahren zu sein. Ihr Ex-Ehemann Sam (32) bittet nun um Verständnis. Er sagte gegenüber ‚Fox News‘: „Wenn Menschen Fehler machen, habe ich dafür Verständnis. Ich finde, jeder verdient Privatsphäre. Und ich hoffe, dass die Presse aus der Vergangenheit gelernt hat und ihr die Privatsphäre gibt, die sie braucht.“ Britney und Sam begannen 2016 miteinander auszugehen. Sie heirateten im Juni 2022, trennten sich jedoch im Juli 2023. Im darauffolgenden Jahr wurden sie geschieden.

Unterdessen betonte Britneys Ex-Ehemann Kevin Federline, mit dem die Sängerin die Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) hat, dass ihre Schwierigkeiten auch durch den Umgang mit ihr in jungen Jahren geprägt worden seien. In Chris Jerichos Podcast ‚Talk Is Jericho‘ sagte der 47-jährige ehemalige Tänzer kürzlich: „Daher kommt ein großer Teil meines Mitgefühls für sie, denn das liegt nicht nur an ihr. Hollywood trägt ebenfalls Verantwortung, verstehst du? Vor allem, wenn man einem Menschen alles gibt und erwartet, dass er genau so ist, wie man ihn haben will, statt ihn so sein zu lassen, wie er wirklich ist.“

Kevins und Sams Kommentare folgten auf Berichte, wonach Britney „unsicher gefahren“ sei, bevor eine etwa einstündige Verfolgung durch die Polizei endete und die Sängerin wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Ein Anrufer beim Notruf 911 soll berichtet haben, dass sie „über die ganze Fahrbahn“ gefahren sei, woraufhin Polizisten ihr Fahrzeug verfolgten, bis sie schließlich anhielt. Polizeiquellen zufolge wirkte Britney „desorientiert“, als die Beamten sie ansprachen. Sie wurde anschließend festgenommen, später jedoch wieder freigelassen. Der Vorfall hat bei Fans erneut Besorgnis ausgelöst – insbesondere, da Britney, die lange mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte und 2021 aus einer langjährigen Vormundschaft entlassen wurde, in den letzten Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden war. Die Behörden haben bislang noch keine formellen Anklagen bekannt gegeben; die Ermittlungen dauern an.