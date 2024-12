Omnipräsent im Trash-TV Sam Dylan im Dschungel: Krönt er jetzt seine Reality-Karriere?

SpotOn News | 03.12.2024, 20:01 Uhr

Mit seinem Partner Rafi Rachek gewann er gerade das "Sommerhaus der Stars", seinen TV-Sünden stellt er sich beim "großen Promi-Büßen". Nun soll Sam Dylan ins Dschungelcamp einziehen. Es wäre die Krönung einer steilen TV-Karriere der selbsternannten "größten Disney-Hexe" Deutschlands.

Wer in den letzten Wochen durchs Fernsehen zappte, hatte dabei die große Chance, auf einen hochgewachsenen Mann mit blond gefärbten Haaren und pinkem Hosenanzug zu stoßen. Denn Sam Dylan (33) ist derzeit omnipräsent im (Reality)-TV. Mit seinem Partner Rafi Rachek (34) siegte er gerade in der neunten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" – ohne dass sie vor dem Finale ein einziges Spiel gewannen. Parallel stellt er sich bei "Das große Promi-Büßen" seinen TV-Sünden. Nun soll Sam Dylan im Januar 2025 auch noch ins Dschungelcamp gehen, wie "Bild" mutmaßt.

Von "Prince Charming" bis "Promiboxen"

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist immer noch die Königsklasse im Reality-Business. Eine Teilnahme wäre für Sam Dylan die Krönung eines steilen Aufstiegs. Denn obwohl er in gefühlt schon jedem Format war, startete seine Laufbahn erst 2019. Dylan war damals Kandidat in der Auftaktstaffel von "Prince Charming", der ersten homosexuellen Dating-Show im deutschen Fernsehen.

Obwohl sich Sam Dylan bei "Prince Charming" früh freiwillig zurückzog, blieb er vielen Casting-Verantwortlichen im Gedächtnis. Es folgte ein Engagement bei "Kampf der Realitystars", wo er 2020 immerhin Zweiter wurde. Beim "Promiboxen" stieg er ebenfalls 2020 gegen Serkan Yavuz (31) in den Ring, nachdem er sich mit dem ebenfalls dauerpräsenten Reality-Darsteller in den sozialen Medien gezofft hatte.

Dschungelcamp im zweiten Versuch?

2021 war Sam Dylan Teilnehmer von "Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow". Im Corona-bedingt abgespeckten Ableger des Dschungelcamps kämpfte er um ein Ticket für das Mutterformat, scheiterte aber im Halbfinale. Jetzt könnte es doch noch mit dem Dschungelcamp klappen, nachdem er sich zwischenzeitlich unter anderem in "Forsthaus Rampensau", "Promi Big Brother" und "The 50" beweisen konnte und im "Sommerhaus der Stars" seinen ersten Sieg in einer Reality-Show feierte.

Egal in welchen Formaten: mit Eloquenz und bissigem Humor stilisiert sich Sam Dylan zum TV-Bösewicht, den man zu hassen liebt. Weil er clever und nicht unsympathisch ist. Er selbst bezeichnet sich als "Deutschlands größte Disney-Hexe". Seit Oktober besitzt er einen Disney-Store im Rhein-Center in Köln.

Vom privaten Sam Dylan ist wenig bekannt

Trotz seiner Präsenz im Reality-TV hält Sam Dylan sein Privatleben weitgehend verborgen. So ist sein bürgerlicher Name nicht bekannt, bei Sam Dylan handelt es sich um einen Künstlernamen.

Geboren ist er am 7. Februar 1991 im niedersächsischen Cloppenburg, wo er das Gymnasium besuchte. In "Das Sommerhaus der Stars" verriet er, dass er eine Ausbildung im Einzelhandel absolviert hat. Nachdem er eine Zeit lang in München gelebt hat, wohnt er jetzt in Köln. Vielleicht verrät er ab Januar 2025 ja noch mehr von sich am Lagerfeuer des Dschungelcamps.