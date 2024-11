Musik Sam Fender: Sein neues Album kommt im Februar

Sam Fender - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 12:55 Uhr

Der britische Musiker bringt am 21. Februar seine neue Platte auf den Markt.

Sam Fender wird am 21. Februar sein neues Album ‚People Watching‘ auf den Markt bringen.

Der 30-jährige Musiker hat bekanntgegeben, dass er Anfang des kommenden Jahres endlich den Nachfolger seiner Platte ‚Seventeen Going Under‘ präsentieren will. Der Titeltrack der LP wird bereits am Freitag (15. November) veröffentlicht. Über die Zusammenarbeit mit seiner Band sagt der britische Singer-Songwriter in einem Statement: „Ich freue mich so sehr anzukündigen, dass mein drittes Album ‚People Watching‘ am 21. Februar rauskommt. Die Band und ich haben diese Songs in den letzten Jahren verfeinert, wir haben so viel Material in dieser Zeit aufgenommen und lange und hart darüber diskutiert, was als nächstes kommt. Wir haben uns für unsere nächste Veröffentlichung für diese Kollektion entschieden.“

Bereits vor einem Monat hatte Sam verraten, dass seine beste Freundin Brooke Bentham auf dem Album vertreten sein werde. Neben einige Throwback-Bilder von gemeinsamen Jam-Sessions mit der Musikerin schrieb er auf Social Media: „Die Legende Brooke Bentham ist der Band beigetreten! […] Ihre Stimme wird überall auf dem nächsten Album zu hören sein, es war wunderbar mit ihr zusammen zu singen und ich kann es gar nicht abwarten, dass ihr hört, was wir gemacht haben.“