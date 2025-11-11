Musik Sam Fender spendet 25.000 Pfund Preisgeld an kleine Musikbühnen

Bang Showbiz | 11.11.2025, 15:00 Uhr

Sam Fender hat seine 25.000 Pfund (circa 28.400 Euro) Preisgeld aus dem Mercury Prize an die Organisation Music Venue Trust (MVT) gespendet.

Der 31-jährige Musiker gewann mit seinem gefeierten Album ‚People Watching‘ im vergangenen Monat den renommierten Preis bei der Verleihung in Newcastle. Nun gab er bekannt, dass er die gesamte Summe der Wohltätigkeitsorganisation spenden wird, die sich unermüdlich für den Erhalt kleiner Musikbühnen für zukünftige Generationen einsetzt.

„Ich würde heute nicht das machen, was ich mache, wenn es all die Auftritte im Nordosten und darüber hinaus nicht gegeben hätte, als ich angefangen habe“, sagte der Sänger. „Diese Bühnen sind legendär – aber sie kämpfen ums Überleben.“

Fender hatte bereits 2024 rund 100.000 Pfund, umgerechnet etwa 113.600 Euro, bei seiner Arena-Tour für denselben Zweck gesammelt – das Geld wurde auf 38 kleine Musikbühnen in England, Schottland und Wales verteilt. Der Star erreichte diese beachtliche Summe, indem er zu jedem Ticket einen kleinen Spendenbetrag hinzufügte. Und Sam Fender ist nicht der erste Künstler, der diesen Schritt wählt. Mehrere Künstler haben ihre Mercury-Prize-Gewinne im Laufe der Jahre gespendet – 2023 gab Ezra Collective das Geld an ein Jugendzentrum und kleine Bühnen.

Auch große Namen wie Coldplay, Pulp und Katy Perry unterstützen mit Ticketabgaben die Arbeit von Music Venue Trust. Coldplay spielten in diesem Sommer Konzerte im Wembley-Stadion in London und im Craven Park Stadium in Hull zugunsten der Organisation und spendeten zehn Prozent ihrer Einnahmen aus den Shows. Frontmann Chris Martin sprach über die finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unabhängige Veranstaltungsorte und erinnerte daran, dass selbst die größten Künstler der Welt einst in kleinen Clubs angefangen haben. Er sagte zu ‚NME‘: „Man kann nicht einfach auf einer Stadionbühne anfangen. Alle Bands, die nächstes Jahr in Stadien spielen – Oasis, Coldplay, Ed Sheeran – sie alle haben in kleinen Pubs gespielt und sind in Vans herumgereist. Taylor Swift hat wahrscheinlich mehr als jeder andere in winzigen Lokalen in Nashville und auf Jahrmärkten gespielt.“