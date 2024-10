Film Sam Mendes zweifelt an Bond-Rückkehr

Sir Sam Mendes - October 2022 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.10.2024, 16:00 Uhr

Sir Sam Mendes glaubt nicht, dass er zum ‚James Bond‘-Franchise zurückkehren wird.

Der 59-jährige Regisseur führte 2012 bei ‚Skyfall‘ und drei Jahre später bei ‚Spectre‘ Regie. Jetzt, da die Spionageserie eine neue Richtung einschlägt, nachdem Daniel Craig seine Rolle als 007 nach dem heldenhaften Opfer der Figur in ‚Keine Zeit zu sterben‘ verlassen hat, hat Mendes zugegeben, dass auch seine Zeit im Franchise wahrscheinlich zu Ende ist.

Im Gespräch mit ‚Inverse‘ sagte der Filmemacher: „Sag niemals nie, um den Mann zu zitieren, aber ich würde es bezweifeln. Es war sehr gut für mich in diesem Moment in meinem Leben. Ich hatte das Gefühl, dass es mich aus einigen alten Gewohnheiten gerissen hat. Es hat mich dazu gebracht, in einem größeren Maßstab zu denken. Es brachte mich dazu, verschiedene Teile meines Gehirns zu benutzen. Man muss viel Energie haben.“ Mendes fügte hinzu, dass Eon Productions wahrscheinlich daran interessiert wäre, einen jüngeren Regisseur zu verpflichten, um den nächsten Teil der Serie zu leiten, da ein solcher „kontrollierbarer“ wäre. Er erklärte: „Sie wollen etwas formbarere Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen, die das vielleicht als Sprungbrett nutzen und die vom Studio besser kontrolliert werden können.“

Der Filmemacher ist nicht der einzige ehemalige ‚James Bond‘-Star, der an seiner Zukunft in dem Franchise zweifelt, denn ‚Q‘-Darsteller Ben Whishaw gab kürzlich zu, dass seine Zeit in der Serie wahrscheinlich vorbei sei, weil die Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson „eine komplett neue Besetzung“ für das Reboot wollten. Während eines Auftritts in der BBC One-Sendung ‚Sunday with Laura Kuenssberg‘ sagte der 43-jährige Schauspieler: „Ich glaube nicht, dass ich in der nächsten Serie mitspielen werde. Ich denke, sie werden wieder von vorne anfangen, und mit einer neuen Besetzung, einer völlig neuen Besetzung. Das ist meine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.“ Der ‚Paddington‘-Star deutete aber auch an, dass er offen dafür wäre, seine Rolle als M.I.6-Gadget-Genie wieder aufzunehmen, sollte sich jemals die Gelegenheit dazu ergeben. Er sagte: „Ich denke, es braucht vielleicht eine Art neues Leben und eine ganz neue Gruppe von Menschen. Ich denke, es könnte gut dafür sein, aber wenn sie mich fragen würden, würde ich es natürlich tun.“