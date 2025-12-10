Film Sam Worthington wird für seine Rolle als Jake Sully in ‚Avatar‘ erkannt

Sam Worthington wird ständig für seine Hauptrolle in ‚Avatar‘ erkannt.

Der 49-jährige Schauspieler spielt Jake Sully in der Science-Fiction-Saga von Regisseur James Cameron, und obwohl er einen großen, blauen Außerirdischen darstellt, wird Worthington in der Öffentlichkeit immer wieder von Fans angesprochen.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte er: „Ich war schon an den seltsamsten Orten in Afrika und so. Und jemand hat diesen Film gesehen und erlebt und hört meine Stimme und kann Jake Sully hören oder eine Geste von mir sehen, die sie offensichtlich wiedererkennen. Weil es zu 100 Prozent meine Darstellung ist, die animiert wurde. Und das war’s. Und alles ist geschützt. Jeder Teil von uns ist geschützt.“ Er fügte hinzu: „Also ja, ein bestimmtes Lächeln, die ich mache, werden manche Leute erkennen oder auffangen und sagen: ‚Ich kenne diesen Typen von irgendwoher.‘ Und nur weil man blau ist, bedeutet das nicht unbedingt, dass man anonym bleibt.“

Trotzdem gab der Schauspieler zu, dass es manchmal „überwältigend“ sein kann, erkannt zu werden. Er erklärte: „Es ist ziemlich überwältigend. Aber es ist interessant, wie viele Leute einen erkennen und auf einen zukommen und sagen: ‚Hey Mann, du bist in diesem Film. Du bist der blaue Jake Sully aus dem Film Avatar, oder?‘ Und das sind eine Menge Leute. Und ich kann überall auf der Welt hingehen und komme leichter durch den Zoll.“