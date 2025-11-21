Stars Samuel Koch wird Vater!

Samuel Koch September 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 14:00 Uhr

Samuel Koch und seine Frau Sarah Elena haben Grund zur Freude: Das Paar erwartet sein erstes Kind.

Laut ‚Bild‘ soll der kleine Wonneproppen schon Mitte Dezember das Licht der Welt erblicken. Ein offizielles Statement der beiden gibt es allerdings noch nicht.

Für das Paar ist das Baby ein langersehnter Herzenswunsch – besonders, weil es für den Schauspieler mit seiner Querschnittlähmung nicht selbstverständlich ist, Vater zu werden. In einem früheren Interview erklärte Samuel, dass sein Nervensystem trotz der Lähmung eigenständig funktioniere. Und Sarah Elena Koch antwortete im April in einem RTL-Interview auf die Frage, wie es bei ihr und ihrem Mann Samuel Koch mit Nachwuchsplänen aussieht mit den Worten. „Ein Kind ist ja wirklich mit das schönste Geschenk, das es gibt, aber es ist immer noch ein Wunder. Es ist ja kein Ding, das man mal eben so im Lidl kaufen geht.“

Die beiden kennen sich seit 2014, als sie sich am Set von ‚Sturm der Liebe‘ begegneten. Zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Heute sind beide erfolgreich als Schauspieler und Autoren tätig – und bald zu dritt.