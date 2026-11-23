Stars Sandy Meyer-Wölden blickt auf Trennung von Boris Becker zurück

Alessandra Meyer-WÃ¶lden / DeRucci Grand Opening KÃ¶ln / Eventpress Monika Sandel / 01/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 14:00 Uhr

2008 waren Boris Becker und Sandy Meyer-Wölden rund drei Monate liiert und sogar verlobt.

Alessandra Meyer-Wölden hat offen über das Ende ihrer Beziehung mit Boris Becker gesprochen.

Dabei schilderte die Unternehmerin, wie sie 2008 von der geplatzten Verlobung erfuhr und weshalb sie sich von ihrem Ex-Partner ungerecht behandelt fühlte. In einem Ausschnitt aus der zweiteiligen Doku ‚Boris Becker: Aufstieg und Absturz einer Legende‘, den Sky Deutschland auf Instagram veröffentlichte, erinnerte sich Meyer-Wölden an die Ereignisse. Die beiden waren 2008 rund drei Monate ein Paar und hatten sich sogar verlobt.

Das Ende der Beziehung verlief nach ihrer Darstellung allerdings anders, als es öffentlich vermittelt wurde. Demnach habe Meyer-Wölden ihrem damaligen Verlobten eine Nachricht geschickt, nachdem dieser offenbar nicht auf ihre Kontaktversuche reagiert hatte. Darin habe sie geschrieben: „Wenn du nicht antwortest, ist es wohl vorbei. Du antwortest nicht und redest nicht mit mir. Das heißt dann wohl, aus unserer Verlobung wird nichts?“

Becker habe die Nachricht anschließend aus dem Zusammenhang gerissen und gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung den Eindruck erweckt, sie habe die Beziehung per SMS beendet. Besonders enttäuschend sei für die 43-Jährige gewesen, dass sie selbst erst aus den Medien davon erfahren habe. Auch ihre Gefühle von damals beschrieb Meyer-Wölden offen. Dabei machte sie Becker schwere Vorwürfe. „Er stellte sich als das Opfer dar, um sein Image aufzupolieren, damit er gut dasteht. Ich habe bis heute nie wieder mit ihm geredet. Er hat mich zum Sündenbock gemacht“, klagte die fünffache Mutter.

Seinerzeit hatte Becker eine andere Version der Trennung präsentiert. In seiner 2013 erschienenen Autobiografie ‚Das Leben ist kein Spiel‘ blickte er ebenfalls auf die kurze Beziehung zurück und beschrieb seine damaligen Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft. „Für mich war damals ganz klar, dass ich mit Sandy mein Leben verbringen und alt werden wollte“, so der Ex-Tennisstar. Doch die rosarote Phase ihrer Romanze habe schnell ein Ende gefunden. „Ich musste erkennen, dass sie nur noch ihr Ding durchziehen wollte. Raus ins Rampenlicht, Party hier, Interviews da“, behauptete Becker. Ihm zufolge habe Meyer-Wölden „ihre neue Popularität als Becker-Verlobte in vollen Zügen“ genossen.