Stars Sarah Connor hat die Nase voll von rechter Hetze im Netz

Sarah Connor - Live - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2025, 15:30 Uhr

Die Sängerin macht aktuell Werbung für ihr neues Album. Dabei stellt sie auch klar, wie schwer heutzutage der Alltag als progressiver Promi ist.

Sarah Connor positioniert sich bei ‚3nach9‘ abermals gegen rechte Hetze in den sozialen Netzwerken.

Die 44-jährige Sängerin ist nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Freigeist‘ aktuell wieder vermehrt in den Medien zu sehen. Im neuen Song ‚F***a‘, der unter dem Titel ‚Spinner‘ auch als entschärfte Version ausgekoppelt wurde, singt die ‚From Sarah With Love‘-Interpretin über Online-Hetze und Hasskommentare auf Social Media. Dass sich im Laufe ihrer Karriere diesbezüglich einiges geändert hat, findet Connor bedauerlich. „Ich mache das jetzt 25 Jahre“, erklärt sie in der Radio-Bremen-Talkshow und betont: „Früher gab es Zeitungen, irgendwelche Klatschblätter, und da konntest du dich entscheiden, die nicht zu lesen. Aber heute hat jeder sein Handy dabei, du bist auf Social Media. Und die Art und Weise, wie da ganz anonym so Gedankenrotz über einen gekippt wird von gar keinen richtigen Menschen, sondern irgendwelchen Gestalten, das hat mich genervt.“

Laut der Popikone seien es vor allem rechte User, die sich hinter dem Vorhang der Anonymität zu Aussagen wie „Du solltest vergast werden“ hinreißen lassen. „Gerade AfD-Wähler sind da sehr kreativ“, berichtet sie weiter. Nachdem Connor bereits mehrfach harsche Kritik an der Rechtsaußenpartei geäußert hatte, wurden im Netz sogar regelrechte Hasskampagnen gegen sie gestartet. Für die Musikerin ist das allerdings kein Grund, ihre Karriere an den Nagel zu hängen. „Natürlich gibt es nicht nur Hass. Es gibt sogar viel mehr Liebe“, sagt sie im Interview über ihre treuen Fans.