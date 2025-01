Stars Sarah Ferguson: Große Freude über Geburt ihrer Enkelin

Bang Showbiz | 30.01.2025, 09:00 Uhr

Die Herzogin von York ist völlig aus dem Häuschen: Tochter Prinzessin Beatrice hat ein Mädchen zur Welt gebracht.

Sarah Ferguson ist „voller Liebe und Freude“, nachdem sie erneut Großmutter geworden ist.

Die Herzogin von York ist bereits mehrfache Oma: Ihre jüngere Tochter Prinzessin Eugenie (34) hat die Kinder August (3) und Ernest (20 Monate), während Prinzessin Beatrice (36) Tochter Sienna (3) und Stiefsohn Wolfie hat. Nun ist Sarahs ältere Tochter erneut Mutter geworden. Zusammen mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi durfte Beatrice ein Mädchen auf der Welt begrüßen.

Auf Instagram brachte die 65-Jährige ihre Freude über die süßen Neuigkeiten zum Ausdruck. Außerdem verriet sie den Namen des royalen Neuzugangs. „Ich bin voller Liebe und Freude, Athena Elizabeth Rose auf der Welt begrüßen zu können“, schrieb die Ex-Frau von Prinz Andrew. „Sie wird bereits so sehr bewundert und ich bin unglaublich gesegnet, wieder eine Oma zu sein. Ich bin so stolz auf Edo, Beatrice und den Rest meines kleinen 5er-Teams!“

Die verfrühte Ankunft von Athena wurde kurz nach ihrer Geburt am frühen Nachmittag bekannt gegeben. In einer vom Buckingham Palace veröffentlichten Mitteilung hieß es: „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Mr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi bekannt zu geben, die am Mittwoch, den 22. Januar, um 12.57 Uhr im Chelsea and Westminster Hospital in London geboren wurde.“ König Charles, Königin Camilla und der Rest der königlichen Familie seien bereits informiert und würden sich sehr über die Baby-News freuen.