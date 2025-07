Stars Sarah Jessica Parker schaut sich ‚And Just Like That…‘ nicht an

15.07.2025

Die Schauspielerin verrät, wieso sie sich den Nachfolger von 'Sex and the Cit' nicht ansehen will.

Sarah Jessica Parker weigert sich, ‚And Just Like That…‘ anzuschauen.

Die 60-jährige Schauspielerin schlüpfte für die Fortsetzung von ‚Sex and the City‘ erneut in die Rolle von Carrie Bradshaw. Allerdings hat sie keine Freude daran, sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. In der Sendung ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘ erklärte Sarah: „Ich schaue es nicht, weil ich gleichgültig gegenüber dem Projekt bin. Ich schaue es nicht, weil ich es nicht liebe, meine Arbeit – mich selbst – anzusehen.“ Trotzdem betonte sie, wie viel ihr die Serie bedeute. „Das hat nichts damit zu tun, wie ich das Erlebnis empfinde oder wie sehr es mir am Herzen liegt. Im Gegenteil – gerade weil es mir so viel bedeutet, kann ich es nicht anschauen“, gestand der Star.

Anfang des Jahres hatte Sarah verraten, wie stolz sie darauf sei, Carrie zu spielen. Die ‚Hocus Pocus‘-Darstellerin verkörperte die ikonische Figur sowohl in ‚Sex and the City‘ als auch in der Nachfolgerserie ‚And Just Like That…‘ und verriet, dass sie die Rolle schon immer geliebt habe. „Wie sie spricht, ihre Wortwahl – ich hatte noch nie eine Frau so reden gehört oder gesehen“, enthüllte sie im Podcast ‚Call Her Daddy‘.

Die Schauspielerin erklärte, dass sie Carries „Neugier auf Sex und sexuelle Politik“ sehr schätze. „Das ist ganz anders als bei mir – ich spreche darüber überhaupt nicht, selbst nicht mit Freundinnen. Ich rede auf einer allgemeinen Ebene darüber, aber ich sitze nicht da und teile intime Details meines Lebens auf diese Weise“, gestand sie.