Stars Sarah Kuttner bereitet sich auf ihre Chemotherapie vor

Sarah Kuttner - Feb 2012 - Berlinale BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 18:00 Uhr

Sarah Kuttner bereitet sich auf ihre Chemotherapie vor.

Für Sarah Kuttner beginnt eine besonders herausfordernde Zeit.

Die 47-jährige Moderatorin und Autorin ist an Brustkrebs erkrankt und muss sich nun doch einer Chemotherapie unterziehen. Auf Instagram gibt sie ihren Followern Einblicke in die bevorstehende Behandlung. Dabei zeigt sie sich offen, ehrlich und gewohnt selbstironisch. Sogar ihre neue Perücke präsentiert sie bereits vor dem Start der Therapie.

Ihre Diagnose hatte Kuttner zunächst in ihrem Podcast „Das kleine Fernsehballett“ öffentlich gemacht. „Um es kurz zu machen, habe ich mir einen kleinen Brustkrebs eingefangen“, erklärte sie damals. Zunächst war sie davon ausgegangen, dass eine Antihormontherapie und ein anschließender operativer Eingriff ausreichen würden. Inzwischen steht jedoch fest, dass sie zusätzlich eine Chemotherapie benötigt. Diese soll nach ihren Angaben rund viereinhalb Monate dauern.

In einem Instagram-Video kündigte Kuttner an, dass die Behandlung am 11. November beginnen soll. Ihre Anspannung vor diesem Schritt ist ihr anzumerken. Dennoch möchte sie ihre Erfahrungen mit anderen teilen. Auf ihrem YouTube-Kanal plant sie regelmäßige Vlogs, in denen sie den Verlauf der Therapie dokumentiert. Das Ganze soll eine Art persönliches Tagebuch werden. Ob ihr Vorhaben tatsächlich gelingt, lässt sie allerdings offen. Mit einem Augenzwinkern verwies sie auf ihre ADHS-Erkrankung: „Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, wir dürfen nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die dann nicht passieren.“ Trotzdem wolle sie es versuchen. Denn sie selbst habe davon profitiert, Erfahrungsberichte anderer Krebspatientinnen im Internet anzuschauen. Mit ihren eigenen Aufnahmen möchte sie nun möglicherweise anderen Betroffenen Mut machen und ihnen die Angst vor der Behandlung nehmen.

Auch optisch bereitet sich die Autorin auf die kommenden Monate vor. In einer weiteren Instagram-Veröffentlichung zeigte sie ihre neue Perücke. Daneben waren auf dem Foto mehrere Scheren, Haarspangen und weitere Friseurutensilien zu sehen. Kuttner möchte ihre gewohnte Frisur offenbar selbst nachgestalten und den Prozess ebenfalls filmen. Dazu schrieb sie: „Zweithaar und Endgegner vom Zweithaar. Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst.“ Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Zahlreiche Follower schickten ihr Genesungswünsche und teilten eigene Erfahrungen mit einer Krebserkrankung. Dass gesundheitlich etwas nicht stimmte, hatte Kuttner bereits zuvor angedeutet. Nach einer Vorsorgeuntersuchung hatte sie mehrere Auftritte abgesagt. Damals zitierte sie ihre Frauenärztin mit einem deutlichen Wort: „Scheiße“. Nun geht sie ihren Weg mit bemerkenswerter Offenheit.