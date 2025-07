Stars Sarah Michelle Gellar äußert sich zu Gerüchten über Streit mit Jennifer Love Hewitt

Bang Showbiz | 17.07.2025, 17:00 Uhr

Die Schauspielerin stellt klar, was an den Spekulationen über einen Streit mit ihrer Kollegin dran ist.

Sarah Michelle Gellar hat sich zu den Streitgerüchten mit Jennifer Love Hewitt geäußert, nachdem Online-Klatschseiten über ein angebliches Zerwürfnis der beiden Stars berichtet hatten.

Die zwei Schauspielerinnen standen 1997 gemeinsam für den Slasherfilm ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ vor der Kamera und nahmen am Montag (14. Juli) gemeinsam an der Premiere des neuen Reboots in Los Angeles teil. Jennifer stand für den neuen Film an der Seite von Sarahs Ehemann Freddie Prinze Jr. vor der Kamera, doch die beiden Hollywoodikonen wurden bei dem Event kein einziges Mal gemeinsam fotografiert, was Spekulationen über einen Streit befeuerte. Sarah betonte jetzt jedoch, dass sie schlichtweg keine Gelegenheit hatte, Zeit mit Jennifer zu verbringen, da die Premiere so überfüllt gewesen sei. In einem Instagram-Post schrieb sie: „An alle, die fragen: Ich bekam @jenniferlovehewitt, die im Film fantastisch ist, gar nicht zu Gesicht. Ich war mit meinen Kindern drinnen, während der große rote Teppich stattfand. Und leider kam JLH nicht zur Afterparty.“ Dass sie keine gemeinsamen Fotos mit ihrer einstigen Kollegin vorweisen könne, habe laut Sarah keine tiefere Bedeutung, wie sie abschließend klarstellte: „Leider passieren manche Dinge nur im echten Leben und nicht online.“

Zuvor hatte Sarah bereits Fotos vom Event auf Instagram geteilt und geschrieben: „Was für eine Nacht!!! Ich kann es immer noch nicht glauben… Jahre später (kein Grund mein Alter zu nennen) und ich darf bei einer weiteren Premiere von ‚Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast‘ über den roten Teppich laufen.“ Sarah hatte Freddie damals am Set des Horrorstreifens kennen und lieben gelernt. Die beiden heirateten 2002.

Bereits im letzten Jahr hatte Jennifer Love Hewitt Gerüchte über einen Streit mit Sarah zurückgewiesen – insbesondere den Vorwurf, sie habe angeblich gefordert, dass Sarahs Schönheitskönigin-Charakter im ersten Film sterben müsse. In einem Interview für den Podcast ‚I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario‘ sagte Jennifer: „Ich war 18. Sie nahmen keine Drehbuchvorschläge von mir an. Wir alle machten diese Erfahrung gemeinsam, wir mussten es zusammen lernen. Und ich feuere sie und Freddie an. Ich finde, es ist die süßeste Sache, dass sie seit 100 Jahren verheiratet sind und Kinder haben. Es ist niedlich. Es ist also wirklich lustig, all diese Sachen zu sehen.“