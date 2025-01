Stars Sarah Michelle Gellar: Nur mit OP könnte sie nochmal Buffy spielen

Sarah Michelle Gellar- DEXTER: ORIGINAL SIN Premiere - Christina DeOrtentiis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 18:00 Uhr

Sarah Michelle Gellar witzelte, dass sie „viel plastische Chirurgie“ brauchen würde, um noch einmal Buffy zu spielen.

Die 47-jährige Schauspielerin erlangte weltweite Aufmerksamkeit, als sie zwischen 1997 und 2003 als Buffy Summers in der ikonischen Fantasy-Serie ‚Buffy the Vampire Slayer‘ mitwirkte. Wegen der Gerüchte über eine Wiederbelebung der Show hat die ‚Cruel Intentions‘-Schauspielerin jetzt offen darüber gesprochen, ob sie die Rolle erneut übernehmen würde – und gab zu, dass man wahrscheinlich jemand „Jüngeren“ wählen würde.

Gellar sagte gegenüber ‚WHO Magazine‘: „Ich bräuchte viel plastische Chirurgie, weil ich nicht denke, dass ich wie ein Teenager aussehe. Ich weiß nicht, ob ich sie wirklich anders spielen würde. Buffy ist eine so schöne Figur. Das ändert sich nie, aber ich denke, sie werden jemanden Jüngeren nehmen, wenn sie zurückkommt. Aber wenn die Leute denken, dass ich immer noch die Welt retten und Leuten in den Hintern treten kann, bin ich damit einverstanden!“

Auf die Frage, wo sie Buffy heute sieht, sagte sie: „Ich werde das oft gefragt, aber ich bin mir immer noch nicht wirklich sicher. Ich denke, sie lebt ein gutes Leben, ein friedliches Leben, ohne all das Slayen, das sie früher gemacht hat. Aber ich bin glücklich, wie wir die Sache mit Buffy beendet haben.“ Sie habe es geliebt, die Rolle zu spielen, und sei stolz auf das, wofür sie stand und wofür sie immer noch steht. „Sie war nicht nur die Freundin oder das Token-Mädchen – all das, was wir heute in Filmen und im Fernsehen für selbstverständlich halten. Ich habe das Gefühl, dass Buffy Teil dieser positiven Veränderung war.“