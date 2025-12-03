Stars Sarah Paulson bezeichnet ‚All’s Fair‘-Kritiken als ‚wild‘

Sarah Paulson kann die vernichtenden Kritiken zu ihrem neuen Justizdrama ‚All’s Fair‘ nicht verstehen.

Die 50-jährige Schauspielerin spielt an der Seite von Kim Kardashian in Ryan Murphys neuem Anwaltsdrama, das nach seiner Veröffentlichung auf Disney Plus Anfang des Monats von einer Welle negativer Rezensionen getroffen wurde. Sarah gab nun zu, dass sie von den Kritiken enttäuscht war – dennoch hatte sie großen Spaß bei der Arbeit an der Serie. Sie sagte ‚Variety‘: „Mag irgendjemand schlechte Kritiken von Kritikern bekommen? Nein. Es ist immer eine verrückte Sache, etwas, an dem man gearbeitet hat, hinaus in die Welt zu geben und andere über seinen Wert entscheiden zu lassen. Aber für mich zählt, dass wir beim Drehen und Bewerben der Serie unbändige Freude hatten. Es gibt nichts und niemanden auf der Welt, der das ändern könnte.“

Die Serie, die einem Team weiblicher Scheidungsanwältinnen folgt, wurde von der britischen Zeitung ‚The Times‘ als „möglicherweise das schlechteste je produzierte TV-Drama“ bezeichnet, während ‚The Guardian‘ es „faszinierend, unverständlich, existenziell schrecklich“ nannte. ‚All’s Fair‘ – mit Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka und Glenn Close – hat auf Rotten Tomatoes lediglich eine Bewertung von drei Prozent auf dem Tomatometer, das Kritikermeinungen misst, während die Publikumswertung (Popcornmeter) bei 66 Prozent liegt. Die schlechten Kritiken hielten Disney Plus jedoch nicht davon ab, ‚All’s Fair‘ um eine zweite Staffel zu verlängern. Der Streamingdienst bestellte weitere Folgen, nachdem die Serie – basierend auf den ersten drei Streamingtagen – zum erfolgreichsten Start einer Hulu-Original-Dramaserie der vergangenen drei Jahre wurde.

Close verriet kürzlich, dass sie die komplette erste Staffel gesehen habe und sie „verdammt gut“ finde. Sie sagte gegenüber ‚The Guardian‘: „Ich schwöre bei Gott, ich habe alle neun Episoden gesehen, und sie ist verdammt gut. Es ist, was es ist: manchmal saftig, manchmal verrückt und manchmal berührend.“