Stars Scarlett Johansson: Frauen in Hollywood unterliegen höheren ‚Standards‘

Scarlett Johansson attends Jurassic World Rebirth - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.12.2025, 18:00 Uhr

Scarlett Johansson ist überzeugt, dass Frauen in Hollywood strengeren Standards unterworfen sind als ihre männlichen Kollegen.

Die 41-jährige ‚Lost in Translation‘-Darstellerin erklärte, dass weibliche Stars nach wie vor mit mehr Erwartungen konfrontiert seien und es für sie deutlich schwerer sei, nach einem öffentlichen Fehltritt ihre Karriere wieder aufzubauen.

„Ich denke, es ist immer noch hart“, sagte sie der Zeitung ‚The Telegraph‘. „Es gab immer großartige Rollen für Frauen in Hollywood. Aber die Standards sind hart. Im Allgemeinen wird so viel mehr von Schauspielerinnen erwartet.“ Sie ergänzte, dass ein männlicher Star nach einer Suchtkrise oder nachdem er „gecancelt“ wurde oft ein Comeback feiern könne, während Frauen „fast unmögliche Wege“ vor sich hätten: „Für Männer ist es fast heroisch. Für Frauen ist es so, als würde man einfach verschwinden.“

Johansson sprach zuvor auch schon darüber, wie stressig der Spagat zwischen Karriere und Familie sein kann – ohne Unterstützung sei er kaum zu bewältigen. Die zweifache Mutter sagte ‚Extra‘: „Wir haben zwei wundervolle Babysitter, die uns helfen … Wirklich, ohne Hilfe wäre es unmöglich.“ Es sei schwer, zwei volle Terminkalender zu jonglieren.

Während sie ihren neuen Film ‚Eleanor The Great‘ promotet und ihr Ehemann Colin Jost an der neuen Staffel von ‚Saturday Night Live‘ arbeitet, betonte sie die Bedeutung des „Teilens“ von Verantwortung. Sie sagte: „Manchmal bedeutet es, dass man nicht alles schafft. Man fühlt sich schuldig, wenn man Arbeit verpasst, und schuldig, wenn man als Elternteil Dinge verpasst.“ Wichtig sei für sie, dass beide Partner Verantwortung teilen und offen kommunizieren. Dann fügte sie scherzend hinzu: „Wenn du irgendwelche Tipps hast – ich bin offen für Tipps!“