Stars Scheidungsgedanken und getrennte Schlafzimmer: Daniela Katzenberger enthüllt Ehekrise

Daniela Katzenberger at McDonald's Benefit Gala Munich Nov 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.01.2026, 14:00 Uhr

Die Kult-Blondine schockt mit einer emotionalen Beichte: Ihre Ehe mit Lucas Cordalis stand auf der Kippe.

Daniela Katzenberger spricht offen über ihre Eheprobleme.

Die Reality-TV-Darstellerin ist seit 2016 mit Lucas Cordalis verheiratet und hat mit ihm die gemeinsame Tochter Sophia (10). Nach außen wirkt die Beziehung der Stars glücklich und harmonisch. Doch hinter geschlossenen Türen sah die Realität einige Zeit lang anders aus. Das enthüllt die Kult-Blondine in ihrem neuen Buch ‚Katze goes Muskelkater‘.

Grund für den Beziehungsstress war Danielas aufwändige Vorbereitung für ihre Bodybuilding-Wettbewerbe. „Eine Art Folter-Hunger-Überlebenskampf“, schreibt sie laut RTL in ihrem Buch. Die 39-Jährige musste sich an eine strenge Diät halten und einem disziplinierten Trainingsprogramm folgen. Das hatte massive Folgen für ihre Ehe. Daniela habe sich gefühlt, „als ob ich meine Tage hätte – und das mal zehn“.

Die TV-Beauty gesteht: „Lucas meinte, ich sei von morgens bis abends sch***e gelaunt gewesen.“ Aufgrund des mentalen Drucks fühlte sie sich von allem getriggert – selbst der Anblick ihres Mannes vor dem Kühlschrank habe sie gestört. „Für mich und Lucas war es eine krasse Beziehungsprobe. Mein Mann hat wirklich Nerven gebraucht“, räumt Daniela ein. Genauer gesagt habe Lucas „Nerven aus Titan“ benötigt.

Die Mallorca-Auswanderin will nichts an der Krise beschönigen. Ihre Worte zeigen auf, dass die Ehe der Stars tatsächlich auf der Kippe stand. „Wir haben jedenfalls eine Zeit lang in getrennten Zimmern geschlafen. Haben uns 15-mal pro Tag gestritten. Mindestens. Und fast genauso oft wollten wir uns scheiden lassen“, offenbart sie.

Glücklicherweise bewies Lucas Geduld und das Paar fand wieder zueinander. „Unsere Ehe hat Gott sei Dank beziehungsweise Lucas sei Dank alle Diät-Dramen gut überstanden“, zeigt sich Daniela erleichtert. Abschließend richtet sie eine selbstironische Botschaft an ihren Mann: „Mein Schatz, ich verspreche dir, ab jetzt bin ich wieder die ausgeglichene, stets charmante und niemals zickige Traumfrau, die du geheiratet hast.“