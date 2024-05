Florian Silbereisen lädt nach Kitzbühel „Schlagerbooom Open Air“: Wiedersehen mit echtem Austropop-Star

Florian Silbereisen rockte die Bühne beim "Schlagerboom Open Air" im Tennisstadion Kitzbühel am 1. Juli 2023. (ili/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 12:30 Uhr

Beim "Schlagerbooom Open Air" Anfang Juni in Kitzbühel gibt es ein Wiedersehen mit einem echten Austropop-Star. Diese Gäste in der Florian-Silbereisen-Show sind bereits bestätigt.

Die nächste Ausgabe des "Schlagerbooom Open Airs" von Moderator Florian Silbereisen (42) steht am. Am 8. Juni begrüßt er in Kitzbühel, Tirol, wieder viele Musikerinnen und Musikerkollegen zur großen TV-Show. "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich", so der offizielle Titel, wird am Samstagabend um 20:15 Uhr im Ersten übertragen.

Wiedersehen mit Austropop-Star Rainhard Fendrich

Laut dem Onlineportal "Schlagerprofis.de" stehen die ersten Künstlerinnen und Künstler bereits fest. Demnach gibt es auch ein Wiedersehen mit einem echten Altmeister des Austropop: Der Wiener Liedermacher Rainhard Fendrich (69) wird zu Gast sein. Mit "Strada del Sole" (1981), "Es lebe der Sport" (1983), "Weus'd a Herz hast wia a Bergwerk" (1983) oder "Macho, Macho" (1988) wurde er in den 1980er Jahren zum Star.

Zu den bekanntesten Vertretern des Austropop zählen neben Fendrich auch Falco (1957-1998, "Rock Me Amadeus"), Wolfgang Ambros (72, "Schifoan"), Ludwig Hirsch (1946-2011, "Marmor, Stein und Eisen bricht"), Peter Cornelius (73, "Reif für die Insel"), Georg Danzer (1946-2007), die E.A.V. (1978-2019), S.T.S. (1978-2014, "Fürstenfeld") und Opus (1973-2021", "Live is life").

Auch Anna Ermakova ist im Stadion live dabei

Im vergangenen Jahr performte Reality-TV-Ikone Daniela Katzenberger (37) ihren Song "So bin ich und so bleib ich" (2023) bei Florian Silbereisen in der Live-Show. Diesmal wird die Londoner "Let's Dance"-Überfliegerin Anna Ermakova (24, Dancingstar 2023) einen ihrer neuen Songs im umgebauten Tennisstadion zum Besten geben.

Außerdem werden die Schlagerstars Melissa Naschenweng (33) und Andy Borg (63) auch diesmal wieder erwartet. Mehr Namen und weitere Details sind bis dato noch nicht bekannt.