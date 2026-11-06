Stars Schock für Lola Weippert: Tumor in ihrer Brust ist gewachsen

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2026, 14:00 Uhr

Die Moderatorin erhielt bei einer Kontrolluntersuchung beunruhigende Nachrichten.

Lola Weippert muss erneut um ihre Gesundheit bangen.

Bei einer Kontrolluntersuchung stellte sich heraus, dass der Tumor in ihrer rechten Brust weiter gewachsen ist. Nun muss die Moderatorin entscheiden, wie sie mit dem Befund umgehen möchte. Die Ergebnisse ihres Arztbesuchs teilte die 30-Jährige in mehreren Instagram-Storys mit. Bereits vor dem Termin hatte sie ihre Community an ihrer Sorge teilhaben lassen. Sie hoffte, dass sich der Knoten nicht vergrößert habe und sich ebenfalls als gutartig herausstellen würde.

Doch die Untersuchung brachte nicht das gewünschte Ergebnis. „Der neue Tumor in meiner rechten Brust ist gewachsen“, schrieb Weippert zu einer Aufnahme der Ultraschalluntersuchung. Damit steht sie nun vor zwei Möglichkeiten: Entweder lässt sie eine Biopsie durchführen, um das Gewebe genauer untersuchen zu lassen, oder sie wartet sechs Monate und kontrolliert die Entwicklung anschließend erneut per Ultraschall. Eine Entscheidung hat sie bislang nicht getroffen. „Ich muss erst mal darüber schlafen und nachdenken“, erklärte sie ihren Followern.

Zudem beschäftigt Weippert die Frage, wie sie mit einem bereits bekannten Knoten in der anderen Brust umgehen soll. Dieser wurde nach einer Biopsie als gutartig eingestuft und bislang nicht entfernt. Nach ihrer damaligen ärztlichen Einschätzung war eine Operation nicht erforderlich. Nun erhalte sie allerdings unterschiedliche Einschätzungen dazu. „Gefühlt sagen da aber auch alle was anderes“, zeigte sie sich verunsichert. An ihre Fans richtete Weippert einen dringenden Appell: „Geht bitte zur Vorsorge.“