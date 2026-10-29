Stars Vanessa Mai: Deshalb liebt sie freizügige Bühnenoutfits

Vanessa Mai - 11.03.17 - Hamburg - Eventpress MP BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 14:00 Uhr

Die Schlagersängerin steht gerne knapp bekleidet auf der Bühne. Nun erklärt sie, was hinter dieser Vorliebe steckt.

Vanessa Mai verteidigt ihre Vorliebe für knappe Outfits.

Die 34-Jährige zählt zu den beliebtesten Schlagersängerinnen. Bekannt wurde sie zunächst als Frontfrau der Band Wolkenfrei, inzwischen steht sie als Solokünstlerin auf der Bühne. Mit ihren freizügigen Outfits sorgt Mai immer wieder für Diskussionen. Nun hat die Sängerin erklärt, warum sie sich mit wenig Kleidung wohlfühlt.

In ihrem Podcast ‚Schön laut‘, den sie gemeinsam mit Lola Weippert moderiert, sprach Mai offen über ihren Kleidungsstil. „Ich liebe es, mit nicht vielen Klamotten auf der Bühne zu stehen“, verriet sie. Besonders gerne kombiniere sie Bikini-Oberteile mit weit geschnittenen Jeans. Auch kurze Röcke gehörten zu ihren bevorzugten Bühnenlooks. „Ich find’s mega, so wenig anzuhaben auf der Bühne“, betonte die ‚Ich sterb für dich‘-Interpretin.

Beim Singen und Tanzen wolle sie sich frei bewegen können und nicht unnötig ins Schwitzen geraten. Inspiriert hätten sie unter anderem Christina Aguilera und Britney Spears, die bei ihren Auftritten ähnliche Looks wählten. Mai kritisierte zudem die Vorurteile, mit denen Frauen konfrontiert würden, wenn sie auf der Bühne viel Haut zeigten. Häufig werde ihnen unterstellt, sie müssten mit freizügiger Kleidung von einer nachlassenden Karriere oder fehlendem Gesangstalent ablenken.

Kürzlich berichtete Mai von einem ungewöhnlichen Angebot, das sie auf Instagram erhalten hatte. Ein Mann hatte ihr 1.000 Euro für eine getragene Unterhose von ihrer Tour angeboten. Im Gespräch mit Lola Weippert reagierte die Musikerin fassungslos: „Oh mein Gott, es ist so schlimm.“ Auf das Angebot einzugehen, kam für den Schlagerstar nicht infrage.