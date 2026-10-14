Stars Lola Weippert gibt ein Gesundheits-Update

Lola Weippert - November 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 14:00 Uhr

Lola Weippert gibt ein Gesundheits-Update.

Lola Weippert muss sich erneut mit einem beunruhigenden Befund auseinandersetzen.

Bei der Moderatorin wurde ein weiterer Tumor in der Brust entdeckt. Noch ist unklar, ob dieser gutartig ist. In einem Instagram-Video spricht die 30-Jährige offen über ihre Situation und nutzt die Gelegenheit, um ihre Follower zu mehr Aufmerksamkeit für die eigene Gesundheit aufzurufen.

In dem Beitrag sitzt Weippert vor einer pinkfarbenen Wand. Anders als in ihren sonst häufig humorvollen und ausgelassenen Posts wirkt sie ernst. Gleich zu Beginn berichtet sie von der neuen Diagnose: „Bei mir wurde ja zuvor schon mal ein gutartiger Tumor in der Brust diagnostiziert und jetzt wurde auch in der anderen Brust ein neuer Tumor gefunden“, erklärt sie. Weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, um welche Art von Gewebeveränderung es sich handelt.

Wie die Moderatorin in der Bildunterschrift zu ihrem Video betont, steht ein endgültiges Ergebnis noch aus. „Noch weiß ich nicht genau, was das bedeutet, und muss weitere Untersuchungen abwarten“, schreibt sie. Ob der neu entdeckte Tumor ebenfalls gutartig ist, kann sie derzeit also nicht sagen. Bereits im August 2024 hatte Weippert öffentlich gemacht, dass bei ihr ein Tumor festgestellt worden war. Weil dieser gewachsen war, wurde sie zur weiteren Abklärung an die Berliner Charité überwiesen. Dort sollte eine Gewebeprobe untersucht werden. Im September konnte sie schließlich aufatmen: Der Befund war gutartig. Damals teilte sie ihre Erleichterung mit ihren Fans und sagte: „Es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust und ich bin gerade so unendlich dankbar.“

Auch im Mai 2026 hatte die Moderatorin über einen weiteren Knoten berichtet, der sich in ihrer rechten Brust befand und kontrolliert werden sollte. Ob der aktuelle Beitrag mit diesem früheren Befund zusammenhängt, ließ sie offen. Welche medizinischen Ergebnisse die neuen Untersuchungen bringen werden, bleibt damit abzuwarten. Aus ihren eigenen Erfahrungen leitet Weippert eine klare Botschaft ab. Sie möchte ihre Community dazu ermutigen, körperliche Veränderungen nicht zu ignorieren und ärztlichen Rat einzuholen. „Bitte hört auf euren Körper. Nehmt Veränderungen ernst“, appelliert sie an ihre Follower.

Zugleich warnt die Moderatorin davor, notwendige Untersuchungen aus Zeitmangel immer wieder aufzuschieben. Ihr Anliegen: Auffälligkeiten sollten möglichst früh medizinisch abgeklärt werden. Über ihren persönlichen Gesundheitszustand spricht Weippert damit nicht nur, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten, sondern auch, um für Vorsorge und einen bewussten Umgang mit dem eigenen Körper zu sensibilisieren.