Stars Vanessa Mai erhielt ein skurriles Angebot von einem Fan

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 14:00 Uhr

Vanessa Mai erhielt ein skurriles Angebot von einem Fan.

Ein ungewöhnlicher Vorschlag in den Instagram-Nachrichten hat Vanessa Mai sprachlos gemacht.

Ein Fan bot der Schlagersängerin 1.000 Euro für ein getragenes Kleidungsstück. Die 34-Jährige erzählte von der skurrilen Anfrage in ihrem Podcast ‚Schön laut‘, den sie gemeinsam mit Moderatorin Lola Weippert moderiert. Auf das lukrative, aber für sie unangenehme Angebot wollte sich die Musikerin allerdings nicht einlassen. „Du, ich kann jetzt richtig Geld machen“, berichtete Mai in der Podcastfolge. Anschließend schilderte sie, was der unbekannte Absender von ihr wollte: „Mir hat einer geschrieben, ob er für 1.000 Euro meinen getragenen String haben kann.“ Ihre Reaktion auf die Nachricht fiel eindeutig aus. „Oh mein Gott, es ist so schlimm“, kommentierte sie die Situation.

Dass manche Menschen ihre Bühnenoutfits offenbar auf eine sehr persönliche Weise interpretieren, scheint die Sängerin zu überraschen. Für Mai steht bei ihrer Kleidung vor allem der modische Aspekt im Vordergrund. Auch wenn unter einem glitzernden Bühnenkostüm ein Tanga seitlich hervorblitzt, verfolgt sie damit nach eigener Darstellung nicht unbedingt eine erotische Absicht. Was für andere besonders freizügig wirken mag, betrachtet sie vielmehr als Teil ihres individuellen Looks.

Auch Podcast-Partnerin Lola Weippert steuerte eine persönliche Geschichte bei. Die 30-Jährige deutete an, dass sie bereits Erfahrungen mit dem sogenannten „Mile High Club“ gesammelt habe. Der Ausdruck bezeichnet Menschen, die während eines Fluges Sex hatten. Einzelheiten zu diesem Erlebnis wollte die Moderatorin jedoch nicht verraten. Stattdessen erinnerte sie sich an eine andere Situation an Bord eines Flugzeugs. In der Business-Class habe sie es sich gemeinsam mit einem Mann auf einem Sitz bequem gemacht. Die beiden kuschelten miteinander, bis das Bordpersonal sie offenbar darauf aufmerksam machte, dass ihr Verhalten nicht erwünscht sei.

Vanessa Mai kann solchen Situationen ohnehin wenig abgewinnen. Die Musikerin leidet unter Flugangst und konzentriert sich während einer Reise lieber darauf, sich abzulenken. Essen helfe ihr dabei, die Zeit an Bord angenehmer zu gestalten. Auch außergewöhnliche Orte für romantische Stunden lösen bei ihr offenbar keinen besonderen Reiz aus. Auf die Frage nach solchen Erfahrungen erklärte sie gegenüber Weippert: „Mich kickt das nicht so.“ Sie sei in dieser Hinsicht eher pragmatisch eingestellt.