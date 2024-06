Erwartet sie ein Mädchen? Schwangere Georgia May Jagger gibt Babybauch-Update

Georgia May Jagger macht Mick Jagger zum Opa. (rho/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 23:56 Uhr

Model Georgia May Jagger zeigt auf Instagram ihre wachsende Babykugel und gibt einen ersten Hinweis auf das Geschlecht.

Die schwangere Georgia May Jagger (32) gibt ein süßes Baby-Update: Die Tochter von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80) ist zum ersten Mal schwanger und zeigt ihren wachsenden Babybauch in einer Reihe Instagram-Fotos.

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert die Promi-Tochter unter dem Titel "Im vergangenen Monat" Schnappschüsse von einer Reise nach Paris, posiert im roten Blümchenkleid mit Babykugel in einem Blumenmeer und teilt eine rosafarbene Baby-Torte. Fans vermuten, es könnte ein Hinweis auf das Geschlecht ihres ersten Kindes sein.

Das Model hatte erst letzte Woche bekannt gegeben, dass sie ihr erstes Kind mit ihrem Freund Cambryan Sedlick erwartet, als sie ein Foto mit fortgeschrittenen Schwangerschaftsrundungen auf Instagram teilte. Mit dem Profi-Skateboarder aus Texas ist die 32-Jährige seit 2021 offiziell liiert.

Der Stein rollt weiter

Der britische Rockmusiker Mick Jagger hat acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen. 2016 wurde Jagger mit 73 Jahren zuletzt Papa. Seine Tochter Georgia May Jagger schenkt ihm das fünfte Enkelkind. Die Oma des Ungeborenen ist Jerry Hall (67).

Georgia May Jagger hatte 2019 für den Gastronomen Louis Levy ihre Heimat London verlassen. Mit ihm begann sie ein neues Leben in New York, doch nach rund zwei Jahren zerbrach die Beziehung und Jagger verliebt sich in den Vater ihres Kindes.