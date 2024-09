Stars Mick Jagger: Sein Sohn hat Moves wie Jagger

Mick Jagger and Melanie Hamrick - OCTOBER 2023 - GETTY - American Ballet Theatre Fall Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2024, 08:00 Uhr

Sir Mick Jaggers jüngster Sohn tanzt eher wie er als seine Ballerina-Mutter.

Der 81-jährige Rocker hat den siebenjährigen Deveraux mit seiner Partnerin Melanie Hamrick und obwohl die ehemalige Tänzerin zugab, dass sich der kleine Junge auf der Bühne bereits sehr wohl fühle, will sie keinen Druck auf ihn ausüben.

Sie erzählte dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was er macht, aber ich möchte ihn nicht unter Druck setzen, denn zwischen Mick und mir ist das eine Menge Druck. Wenn ich ihn in Schulshows singen höre, sage ich Dinge wie: ‚Oh mein Gott, seine Gesangsstimme war unglaublich. Haben das alle gehört?‘ Und dann denke ich: ‚Melanie, lass ihn ein Kind sein! Sei keine Bühnenmutter.‘“ Trotzdem falle ihr auch in seinem jungen Alter schon auf, dass ihr Sohn viel Selbstvertrauen und Freiheit in seinem Tanzstil habe: „Wie Mick, der einzigartig ist, wenn er tanzt. Ich habe das Gefühl, dass Dev das Gefühl hat: ‚So tanze ich – ich bin der Beste.‘“

Die Familie reist viel, aber in ihrem Haus in Frankreich haben Mick und Melanie vier Katzen, vier Hühner, vier Hunde, zwei Kaninchen und sogar fünf Schafe. Melanie sagte: „Wir haben die Schafe gerettet. Ich hatte erwähnt, dass es schön wäre, welche zu haben, da wir den Platz haben. Jemand in der Gegend erzählte mir von einem Bauern, der eine Mutter und drei Babyschafe hatte, die er nicht wollte. Ich sagte: ‚Wir nehmen sie!‘ Zuerst kamen sie nicht in unsere Nähe, aber jetzt sind sie wie Hunde. Wenn ich in die Einfahrt einbiege, kommen sie aus ihrem kleinen Haus und folgen dem Auto. Ich rufe ihre Namen und sie kommen angerannt. Sie mögen es, am Kopf und hinter den Ohren gekrault zu werden.“