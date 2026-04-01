Film ‚Scream 8‘ in Arbeit

Neve Campbell attends the Los Angeles Premiere of Scream 7 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 11:00 Uhr

'Scream 8' ist offenbar in Arbeit.

‚Scream 8‘ kommt ins Kino.

Die Horrorreihe wird erneut erweitert: Drehbuchautoren wurden engagiert, um mit der Arbeit am achten Film zu beginnen – nach dem großen Erfolg von ‚Scream 7‘, in dem Neve Campbell mitspielte und der nach seiner Veröffentlichung im letzten Jahr zum erfolgreichsten Teil der Reihe wurde. Wie ‚The Hollywood Reporter‘ berichtet, wurden die Drehbuchautorinnen Lilla Zuckerman und Nora Zuckerman – das Duo hinter der Serie ‚Poker Face‘ mit Natasha Lyonne – verpflichtet, eine neue Geschichte für den achten Slasher-Film zu entwickeln. Dies geschieht, nachdem Kevin Williamson ausgeschlossen hat, bei ‚Scream 8‘ Regie zu führen. Der 60-jährige Filmemacher, der das Original ‚Scream‘ sowie den zweiten und vierten Teil der erfolgreichen Horrorreihe schrieb, kehrte für ‚Scream 7‘ als Co-Autor und Regisseur zurück, plant nun jedoch, sich vorerst etwas aus der Reihe zurückzuziehen und sich auf andere Projekte zu konzentrieren. Auf die Frage, ob ihn die Arbeit an ‚Scream 7‘ dazu motiviert habe, weitere ‚Scream‘-Filme zu inszenieren, sagte Kevin gegenüber ‚Hello Sydney‘: „Nicht ‚Scream‘, nein. Ich möchte einen anderen Film inszenieren, den ich geschrieben habe und für den ich nur noch die Zeit finden muss, ihn zu drehen. […] Für den nächsten ‚Scream‘ werde ich mich wahrscheinlich zurückziehen und einfach wieder Teil der Familie sein.“

Obwohl Kevin „einige Ideen“ für mögliche Handlungsstränge zukünftiger ‚Scream‘-Filme hat, würde er lieber abwarten, was andere daraus machen. Auf mögliche Themen angesprochen, sagte er: „Es ist schön, Teil der ‚Scream‘-Familie zu sein. Das bedeutet nicht, dass ich immer im Mittelpunkt stehen muss. Ich muss nicht immer schreiben oder Regie führen. Andere können das Ruder übernehmen. Ich bin gespannt, was andere Geschichtenerzähler entwickeln.“

Er fügte über den nächsten ‚Scream‘-Film hinzu: „Ich hoffe, dass es einen achten Teil geben wird. Niemand spricht wirklich darüber. Wir gehen einfach davon aus, angesichts der Einnahmen, dass es einen geben wird. Aber es spricht noch niemand darüber.“