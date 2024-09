Bei den US Open in New York Seal erneut in Box von Tennis-Star Jannik Sinner: Das verbindet sie

Seal fieberte mit, als Jannik Sinner sich den Einzug ins Viertelfinale der US Open 2024 in New York sicherte. (ae/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 13:54 Uhr

Sänger Seal schwingt in seiner Freizeit gerne selbst den Tennisschläger und schaut sich Spiele der Spitzenklasse an. Besonders ein Profi hat es ihm seit einiger Zeit angetan, wie sein erneuter Besuch in der Box von Jannik Sinner bei den US Open deutlich machte.

Der britischen Sänger Seal (61) und der italienische Tennisspieler Jannik Sinner (23) haben auf den ersten Blick wenig gemeinsam. Doch der Musiker gehört zu einem der prominentesten Unterstützer des jungen Sportlers, der Anfang des Jahres bei den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel holte. Nachdem Seal bereits im vergangenen Jahr bei den US Open in dessen Box Platz nehmen durfte, saß er auch am 2. September 2024 wieder dort im New Yorker Arthur Ashe Stadium. Vor den Augen des Sängers kämpfte sich Sinner gegen Tommy Paul (27) in drei Sätzen ins Viertelfinale, wo er am Mittwoch (4. September) auf den Russen Daniil Medwedew (28) treffen wird.

Warum unterstützt Seal ausgerechnet Jannik Sinner? Das begründete er vor Kurzem während eines Talks über die US Open damit, dass er von ihm für sein eigenes Leben lernen könne. Er selbst sei immer auf der Suche nach Balance gewesen – und Sinner "einer der ausgeglichensten Menschen, die ich kenne". Top-Spieler wie ihn machten zudem aus, dass sie sich sehr lange auf etwas fokussieren könnten. Eine Fähigkeit, die er bewundere.

Gemeinsamkeiten zwischen Tennis und Konzerten

In einem Interview mit "Detroit Metro Times" hatte der Ex-Mann von Model Heidi Klum (51) bereits im vergangenen Jahr über seine Leidenschaft für den Ballsport gesprochen, die er übrigens nicht nur passiv, sondern auch aktiv ausübt. Ihn fasziniere Tennis so sehr, weil es viele Parallelen zu seinem Beruf gebe. "Beim Singen geht es um Effizienz, man erreicht mit weniger mehr. Und beim Tennis ist es sehr ähnlich." Er lege seine besten Auftritte nicht hin, wenn seine Stimme am besten sei. Sondern wenn er sich am meisten gehenlasse: Er versuche deshalb, sich "hinzugeben, loszulassen und nicht zu kontrollieren und darauf zu vertrauen, dass all die Technik, die ich zuvor angewandt habe, von selbst kommt. Und wenn man das erreichen kann, wird das Singen mühelos, es wird effizient".

Ebenso sei es beim weißen Sport: "Tennisspieler, das garantiere ich Ihnen, denken beim Spielen als Letztes an die Technik." Sie versuchten, "so klar und locker wie möglich" zu sein. "Sie versuchen, sich hinzugeben, sie versuchen loszulassen, und darin liegt meine Faszination für Tennis und der Grund, warum ich so viel spiele."

Jannik Sinner schwärmte, er könne mit Seal "nicht nur über Tennis reden"

Doch mit Jannik Sinner hat er offenbar noch andere Gesprächsthemen als den Sport. Bei einer Pressekonferenz im Rahmen der US Open 2023 sprach der Tennis-Star über die beginnende Freundschaft: "Er ist offensichtlich ein unglaublicher Sänger, aber vor allem ist er ein sehr, sehr netter Mann, mit dem man gerne zusammen ist." Sie hätten zum Beispiel auch über Seals geplante Europatournee gesprochen. Es sei "schön, mal etwas anderes zu teilen, ja, andere Momente, oder? Nicht nur über Tennis reden".