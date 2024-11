Musik Sean Ono Lennon: Die Musik füllte eine Lücke in seinem Leben

Sean Lennon and Yoko Ono - 2011 - The Beatles LOVE - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.11.2024, 14:00 Uhr

Sean Ono Lennon findet, dass ihm die Musik dabei geholfen hat, eine „Lücke“ in seinem Leben zu füllen.

Der 49-jährige Musiker, der der Sohn des Beatles-Stars John Lennon und seiner Frau Yoko Ono ist, begann Musik zu machen, als er den Tod seines Vaters im Dezember 1980 nur sehr schwer verkraften konnte.

Sean sagte in einem Interview mit ,PEOPLE‘: „Ich habe nie Musik gemacht, da ich gut darin war. Ich habe meinen Vater verloren und wusste nicht, wie ich diese Lücke füllen sollte. Seine Songs auf der Gitarre zu spielen, war eine Möglichkeit, den Verlust zu verarbeiten, und zwar mit einer Aktivität, die mir das Gefühl gab, mit ihm verbunden zu sein. Wenn man einen Elternteil verloren hat, motivieren einen solche Dinge – da man dadurch versucht, ihn zu finden. Musik zu machen gab mir immer das Gefühl, ihn besser kennenzulernen.“ Sean hatte das Gefühl, dass er seinen Vater durch das Hören seiner Musik und das Anschauen von Archivmaterial noch besser kennenlernen konnte. Der Musiker, der im Jahr 1998 sein Solo-Debütalbum ,Into the Sun‘ veröffentlichte, erklärte: „Man baut jemanden aus Fragmenten auf. Ich kannte meinen Vater in meiner Kindheit hauptsächlich durch Bilder und Aufnahmen, da er nicht da war.“