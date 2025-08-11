Film Sebastian Stan in neuem Frankenstein-Film

Sebastian Stan - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 18:03 Uhr

Sebastian Stan wird in einem neuen Frankenstein-Film von ‚Dracula‘-Regisseur Radu Jude die Hauptrolle spielen.

Der Filmemacher stellte am Sonntag (10. August) beim Locarno Film Festival in der Schweiz seine neue Version von Bram Stokers ‚Dracula‘ vor. Er verriet dort außerdem, dass er an einer überarbeiteten Version von Mary Shelleys klassischem Roman ‚Frankenstein‘ arbeitet, die in Rumänien spielen wird.

„Ich schreibe gerade einen Film. Es ist ein Frankenstein-Film in Rumänien. Frankenstein in Rumänien, so wird er heißen“, sagte Radu Jude gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘. Und Jude erzählte der Publikation auch, dass er die Idee Stan – der in Rumänien geboren wurde – vorgeschlagen und dieser Gefallen daran gefunden habe. Sein Plan ist, dass der Schauspieler sowohl den Wissenschaftler Victor Frankenstein als auch dessen Monster spielt.

Der geplante Film folgt auf eine weitere neue Version der Geschichte – ‚Frankenstein‘ von Guillermo del Toro – mit Oscar Isaac als Schöpfer und Jacob Elordi als Monster. Diese Ausgabe der beliebten Grusel-Geschichte soll Ende August erscheinen. Elordi gab kürzlich zu, dass er alle bisherigen ‚Frankenstein‘-Verfilmungen im Binge-Modus ansah, um seine Version des Monsters richtig darzustellen. Er sagte dem Magazin ‚Vanity Fair‘: „Ich habe alle seine Monster verschlungen. Zuerst dachte ich, ich lasse die anderen weg. Ich will mein eigenes Ding machen.“ Dann aber fragte er Guillermo, ob er sich die anderen Filme anschauen sollte und der Regisseur reagierte entgeistert: „Er sagte: ‚Was zum F*** meinst du?‘ Ich so: ‚Nun ja, ich will nicht beeinflusst werden.‘ Er sagt: ‚Mein Freund, es ist ein Film, er kann dir nichts f****** antun.‘ Ich bin nach Hause gegangen und habe sie einfach gebinged.“

Andrew Garfield war zuvor für die Rolle vorgesehen, musste das Projekt jedoch aufgrund von Verzögerungen durch die Hollywood-Streiks 2023 verlassen – und Del Toro ist Elordi dankbar, dass er so kurzfristig eingesprungen ist. „Andrew Garfield steigt aus und Jacob kommt rein. Ich meine, es war so, dass Jacob der perfekte Schauspieler für die Kreatur ist. Und wir haben eine übernatürlich gute Verbindung. Wir haben neu besetzt und hatten neun Wochen. Mehr Druck kann man nicht haben.“