Film Sebastian Stan: Marvel ist nur der erste Schritt meiner Karriere

Sebastian Stan - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2025, 18:05 Uhr

Sebastian Stan betont, dass Marvel für ihn nur „Schritt eins“ seiner Karriere sei.

Der 43-jährige Schauspieler wurde durch seine Rolle als Bucky Barnes/Winter Soldier in sieben Filmen des Marvel Cinematic Universe (MCU) berühmt, möchte sich jedoch außerhalb der Welt der Superheldenfilme neuen Herausforderungen stellen.

„Ich muss versuchen, etwas anderes anzubieten als zuvor. Und ich habe nie eine Rolle einer anderen vorgezogen“, sagte Sebastian jetzt im ‚Stronger Podcast‘ von Don Saldino. „Das Marvel-Zeug – ich werde bis ans Ende der Zeit sagen, dass es mir wirklich geholfen hat, als Mensch zu wachsen, und dass es mir als Schauspieler geholfen hat. Es hat mir Beziehungen beigebracht – Robert Downey (Jr.), Scarlett (Johansson) und all diese Leute, zu denen ich aufgesehen habe – und es war ein Geschäft.“ Es sei allerdings auch eine Familie gewesen, die ihm ein Gefühl von Zugehörigkeit gegeben habe. „Und dafür bin ich immer dankbar, aber es war nur der erste Schritt für mich.“

Der ‚The Apprentice‘-Star fügte hinzu, dass er froh sei, jetzt in seinem Leben an anspruchsvolleren, von Kritikern gelobten Projekten mitzuwirken, weil er dadurch als Künstler wachsen könne. Sebastian erklärte: „Das ist der Punkt, an dem ich mich jetzt endlich befinde, und ich habe Glück, dass es in meinen 40ern passiert und nicht früher, weil ich diese jungen Typen wie Timothée Chalamet und Austin Butler sehe – sie machen Sachen, die ich in ihrem Alter nicht hätte machen können. Ich war einfach noch nicht so weit. Ich war noch nicht angekommen.“