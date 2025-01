Mit diesen Kandidatinnen und Kandidaten Sechste Staffel „Are You The One?“ startet schon im Februar

Diese Singles sind in der sechsten Staffel "Are You The One?" dabei. (sv/spot)

SpotOn News | 21.01.2025, 12:38 Uhr

"Are You The One?" geht in die sechste Runde. Ab Anfang Februar führt Moderatorin Sophia Thomalla durch 21 neue Folgen, in denen sich 21 Singles auf Match-Suche begeben.

Die Suche nach dem "Perfect Match" geht in eine neue Runde: Am 4. Februar startet die sechste Staffel "Are you the one?". Die neuen 21 Episoden zeigt RTL+ immer dienstags in Doppelfolgen, wie der Sender am Dienstag mitteilte. Die letzte Folge wird einzeln gezeigt, eine Woche danach folgt die Reunion. Bei diesem Wiedersehen kommt alles auf den Tisch, was nach der Aufzeichnung und der Ausstrahlung passiert ist.

Die Datingshow wird einmal mehr von Sophia Thomalla (35) moderiert. RTL stellt auch die 21 Singles vor, die auf der Suche nach ihrem "Perfect Match" sind.

Diese elf Frauen suchen ihr Liebesglück

Dieses Mal sind laut Mittelung die Studentin Anna (24) aus Köln, Influencerin Camelia (29) aus Dortmund, die Immobilienkauffrau Chiara (24) aus Neuss sowie Friseurin Deisy (26) aus Düsseldorf dabei.

Außerdem versuchen Tattoo- und Make-up-Artist Ina (30) aus Bielefeld, Store Managerin Joanna (26) aus Stuttgart und die ebenfalls aus Stuttgart stammende Studentin Nadja (25) ihr Glück. Mit von der Partie sind zudem Amtsassistentin Nasti (27) aus Kiel, Bürokauffrau Selina (23) aus Nürnberg, Abbuchungsmanagerin Sophia (23) aus Siegen und Content Creatorin Tori aus Bierutów in Polen. Letztere vermerkt RTL in seiner Mitteilung als Nachrückerin.

Diese zehn Männer sind dabei

Die Single-Damen treffen in der sechsten Staffel auf diese zehn Männer: Sales Manager Danish (27) aus Garbsen, Dino (29), der als Selbstständiger in München tätig ist, Großhandelskaufmann Dion (25) aus Pfungstadt und BWL-Student Enes (23) aus Hamburg. Influencer und Musiker Josh (28) aus Monaco sowie Student Joshua (24) aus Aachen sind ebenfalls mit von der Partie. Dabei sind außerdem Barkeeper Kaan (29) aus Hürth, Physiotherapeut Levin (25) aus Karlsruhe und Maschinenführer Tano (23) aus Siegen. Der gelernte Modeberater und Sales Manager Sinan (30) aus Berlin komplettiert die Reihe der Single-Herren.

Das Showkonzept bleibt unverändert: Die teilnehmenden Singles müssen ihr "Perfect Match" finden. Denn nur wenn in der letzten Matching Night alle Lichter leuchten, können sie am Ende die gemeinsame Gewinnsumme in Höhe von 200.000 Euro mit nach Hause nehmen.