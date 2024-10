Filmpremiere in Los Angeles Selena Gomez: Glamouröser Auftritt in schwarzem Ensemble

Selena Gomez hüllte sich für eine Premiere in ein elegantes Kleid in Schwarz. (paf/spot)

SpotOn News | 22.10.2024, 11:33 Uhr

Selena Gomez hat sich bei einer Filmpremiere ganz in Schwarz gezeigt. Ihr düsteres Outfit war wie bei vorigen Events der Hingucker des Abends. Auch in einem roten Kleid überzeugte sie bereits.

Selena Gomez (32) hat sich am Montag (21. Oktober) auf der Premiere ihres neuesten Filmprojekts "Emilia Pérez" in Los Angeles in einem düsteren Look präsentiert. Die Sängerin und Schauspielerin posierte in einem schwarzen Off-Shoulder-Kleid für die Kameras. Während der enge Schnitt ihre Kurven betonte, sorgte eine kurze Schleppe für einen Hauch Dramatik. Lange Lederhandschuhe in Schwarz und Pumps derselben Farbe vervollständigten die glamouröse Kombination. Die Haare trug Gomez in einem Dutt, um den Blick auf den eleganten Ausschnitt des Kleides zu lenken.

Video News

Schon bei anderen Premieren fiel die Musikerin mit ihren stilvollen Outfits auf. Bei der Academy Museum Gala am Samstag (19. Oktober) überzeugte Gomez in einem figurbetonten, dunkelblauen Samtkleid. Den tiefen Ausschnitt bedeckte der Ansatz eines schwarzen Lederbustiers. Ihren Long Bob gelte sie im Sleek Look nach hinten, um die Träger des Kleides nicht zu verdecken. Ein Paar große Hängeohrringe sowie eine breite Armspange und Ringe in Silber werteten die Kombination auf.

Auch bei dem BFI London Film Festival am 11. Oktober stach der Musikstar hervor. Gomez strahlte auf dem Event in einem roten Kleid des Designers Oscar de la Renta. Als Eyecatcher diente eine große Schleife, die ihre Taille umschmeichelte. In den tiefen Ausschnitt des ausgestellten Kleides legte sich eine silberne Kette, zu der sie passende Ohrringe wählte. Ihre Co-Stars Karla Sofía Gascón (52), Zoe Saldaña (46) und Adriana Paz (44) setzten für den Red-Carpet-Auftritt auf dunkle Farbnuancen bei ihren Kleidern.

Musical-Komödie gewann bereits Preise

Die vier Schauspielerinnen gewannen bei den 77. Filmfestspielen von Cannes gemeinsam den Preis für die beste Darstellerin. In Cannes feierte die Musical-Komödie seine Premiere, bei der sich Regisseur Jacques Audiard (72) über den Preis der Jury freuen konnte.

"Emilia Perez" handelt von der mexikanischen Anwältin Rita (Saldaña), die einem Drogenbaron beim Untertauchen helfen soll. Um ein neues Leben zu beginnen, möchte sich dieser einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen. Seine Frau, die Gomez in dem Film verkörpert, weiß nichts von dem Plan. Netflix zufolge laufe der Film Ende Oktober in Kinos in Großbritannien und Irland an, am 1. November sei er in den USA und Kanada zu sehen. Auf der Streaming-Plattform ist er für Abonnenten in den USA, Kanada und Großbritannien ab dem 13. November verfügbar.