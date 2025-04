Musik Selena Gomez: Unsicherheiten inspirierten ihren neuen Song ‚Younger and Hotter Than Me‘ Selena Gomez hat verraten, dass ihre vergangenen Unsicherheiten sie zu ihrem Song ‚Younger and Hotter Than Me‘ inspirierten, der auf ihrem neuen Album zu hören ist. Die ‚Rare‘-Künstlerin und ihr Verlobter Benny Blanco veröffentlichten im vergangenen Monat ihr gemeinsames Album ‚I Said I Love You First‘, und jetzt verkündete die 32-jährige Sängerin, dass ihre vergangenen […]