Die Schauspielerin und Sängerin ist der Meinung, dass Hollywood einsam macht.

Die ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin hat in einer Ansprache bei der Veranstaltung ‚Academy Women’s Luncheon Presented by Chanel‘ am Dienstag (10. Dezember) in Los Angeles über ihre Erfahrungen in der Traumfabrik gesprochen. Dabei drängte Selena auch darauf, dass junge Frauen, die sich bei Branchenevents einsam fühlen, zu ihr herüberkommen sollen. In ihrer Rede ans Publikum, in dem unter anderem Ariana Grande, Olivia Wilde, Amy Adams, Pamela Anderson und Sarah Paulson saßen, erklärte sie: „Ich weiß aus erster Hand, wie einsam sich diese Branche manchmal anfühlt, aber Momente wie dieser und Räume wie dieser, mit all diesen unglaublichen Frauen zu sprechen, das erinnert ich daran, dass ich nicht allein bin, dass wir nicht allein sind. Wir teilen. Und wir stehen zusammen, wir kreieren eine Welle, die weiter als unsere eigenen Leben reicht. Veranstaltungen wie diese sind so wichtig, sie sind eine Feier für unsere gemeinsamen Leistungen, aber sie sind auch eine Erinnerung daran, welche Arbeit wir noch leisten müssen.“

Selena fügte an: „An die jungen Frauen, die uns zuschauen, ich will einfach, dass ihr wisst, dass ihr gehört und gesehen werdet, und dass eure Perspektive Bedeutung hat. Und wenn ihr euch irgendwann einmal einsam bei einem Event fühlt: Ich bin normalerweise an meinem Handy und spiele irgendein komisches Spiel, also kommt einfach herüber und ich freue mich, mit euch zu reden.“