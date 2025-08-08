Stars Selena Gomez: Ihre ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘-Rolle veränderte ihr Leben

Selena Gomez at the Oscars March 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.08.2025, 09:00 Uhr

Die Künstlerin verriet, dass sich ihr 'ganzes Leben veränderte', als sie in der Serie mitspielte.

Selena Gomez verriet, dass sich ihr „ganzes Leben veränderte“, als sie bei ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ mitspielte.

Die 33-jährige Schauspielerin sprach für eine Reihe von Fernsehsendungen vor, darunter für das Spin-off von ‚Lizzie McGuire‘, bevor sie sich der Besetzung von ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘, der erfolgreichen Sitcom des Disney Channel, angeschlossen hat.

Selena, die von 2007 bis 2012 in der Fernsehserie zu sehen war, erzählte in einem Interview im ‚Therapuss with Jake Shane‘-Podcast: „Einer war das Spin-off von ‚Lizzie McGuire‘, einer das Spin-off von ‚Hotel Zach Cody‘ und der letzte war ‚Wizards‘. Zu dem Zeitpunkt wurden sie alle nicht mehr ausgewählt und ich war irgendwie mit meinem Latein am Ende, aber nicht im negativen Sinne. Ich dachte mir nur: ‚Okay, das wird nichts.‘ Und dann wurde ich für ‚Wizards‘ ausgewählt und mein ganzes Leben hat sich danach verändert.“ Selena sei weiterhin stolz darauf, ein Teil des „Disney High School-Erlebnisses“ gewesen zu sein. Die Sängerin, die auch mit ihrer Musik großen Erfolg hat, erklärte: „Ich hatte sofort das Gefühl: ‚Oh, ich habe meinen Traum verwirklicht.‘ Ich war ein riesiger Fan des Senders. Ich war ein großer Fan von dem, was sie für unsere Generation getan haben, und es war mir eine Ehre.“