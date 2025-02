Musik Selena Gomez kündigt ein Album mit ihrem Partner an

Selena Gomez and Benny Blanco January 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2025, 11:00 Uhr

Die 32-jährige Sängerin will eine LP mit ihrem Verlobten Benny Blanco aufnehmen

Selena Gomez hat ein Überraschungsalbum mit ihrem Verlobten Benny Blanco angekündigt.

Die 32-jährige Sängerin schockiert Fans mit der Bekanntgabe, dass sie erstmals auch beruflich mit ihrem Partner kollabieren wird. Die geplante Platte wird am 21. März auf den Markt kommen und den Titel ‚I Said I Love You First‘ tragen. Auf Instagram schrieb Selena: „Ich trickse euch immer aus. Mein NEUES Album ‚I Said I Love You First‘ mit meinem besten Freund Benny Blanco kommt am 21. März. Unser erster Song ‚Scared of Loving You‘ ist ab jetzt auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.“ Unter den Post schrieb Benny: „Ich liebe dich, Baby.“

Obwohl das frühe Release-Datum viele Fans der Sängerin überrascht haben dürfte, scheinen Experten weniger geschockt von Selenas neuem Projekt. Immerhin wurden die ‚Wolves‘-Interpretin und ihr Beau erst vor kurzem gemeinsam im Studio gesichtet. Das Paar arbeitete in der Vergangenheit bereits mehrfach zusammen. So produzierte Benny beispielsweise die Tracks ‚Kill Em with Kindness‘ und ‚Same Old Love‘ von Selenas Album ‚Revival‘ aus dem Jahr 2015. Außerdem kreierten die beiden 2019 gemeinsam den Song ‚I Can’t Get Enough‘ mit Tainy und J Balvin.