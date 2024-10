Musik Selena Gomez: Musik wird immer ein Teil von ihr sein

Selena Gomez - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 16:00 Uhr

Selena Gomez verriet, dass sie „derzeit“ nicht an neuer Musik arbeitet.

Die ‚Only Murders in the Building‘-Schauspielerin veröffentlichte im Februar ihre Single ‚Love On‘, nachdem sie im vergangenen Sommer ‚Single Soon‘ herausgebracht hatte.

Und jetzt hat Gomez jedoch verkündet, dass sie aktuell nicht aktiv an neuer Musik arbeitet. Selena erzählte in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe derzeit nichts, aber ich werde sagen, dass Musik immer ein Teil von mir sein wird. Ich glaube also nicht, dass im Moment irgendwelche Entwicklungen stattfinden, aber sie wird immer in meinem Leben sein.“ In einem Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin am Anfang des Jahres gab die Musikerin, die 2020 die LP ‚Rare‘ veröffentlichte, zu, dass sie zwar hoffte, dass ihr neues Album in diesem Jahr erscheinen würde, sie sich aber nicht ganz sicher sei. Die Sängerin dachte über ihre aktuellen Singles nach und bestand darauf, dass sie trotz der Spekulationen der Fans, dass die Tracks auf ihrer nächsten LP eine wichtige Rolle spielen könnten, auch für sich allein stehen. Die Künstlerin fügte hinzu: „Ich schätze, dass man mit Sicherheit sagen kann, dass ‚Single Soon‘ und ‚Love On‘ nicht wirklich das Projekt widerspiegeln, an dem ich arbeite. Sie sind im Geiste schon da, aber ich freue mich darauf, mehr Musikstile erkunden zu können, und ich denke, dass die Leute hoffentlich von dem Kontrast überrascht sein werden.”