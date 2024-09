Stars Selena Gomez: Sie liebt ihr Gesicht ohne Schminke

07.09.2024

Selena Gomez fühlt sich „am schönsten“, wenn sie kein Make-up trägt.

Die 32-Jährige hat mit ihrer Make-up- und Kosmetikmarke Rare Beauty große Erfolge gefeiert. Privat muss Selena aber eigentlich kein Make-up tragen, um sich hübsch zu fühlen.

Die Schauspielerin und Sängerin sagte jetzt auf Instagram: „Wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin, trage ich nicht so viel, weil ich mich manchmal wirklich schön fühle und ich mich einfach nicht zu sehr darauf konzentrieren möchte.“ Außerdem bringe ihr Job viel Make-up mit sich, weshalb sie im Privaten gerne darauf verzichtet und ihre Haut schont. Selena erklärte im Netz auch die übergeordneten Ambitionen hinter Rare Beauty. Sie sagte: „Ich sehe, was ihr seht, und ich sehe Menschen, die die perfekteste Haut haben, und ich denke mir: ‚Moment, kann Make-up das wirklich tun?‘ Und manchmal geht es nur um dich selbst. Es ist das, was du eigentlich bist. Das ist genau das, was wir bei Rare tun wollen, nämlich die Dinge hervorzuheben, die dich zu dir machen.“

Selena ist dank des Erfolgs ihrer Marke Rare Beauty kürzlich Milliardärin geworden. Die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin hat in ihrer Karriere als Sängerin und Schauspielerin große Erfolge gefeiert – aber erst mit Rare Beauty hat sie mit ihrem persönlichen Vermögen die Marke von 1 Milliarde US-Dollar geknackt. Selena ist laut Bloomberg, das die Schauspielerin zum ersten Mal in seinen Billionaires Index (Milliardärs Index) aufgenommen hat, tatsächlich atemberaubende 1,3 Milliarden Dollar wert. Trotzdem hat Selena nicht die Absicht, Rare Beauty in absehbarer Zeit zu verkaufen. Zuvor sagte sie dem ‚Time Magazine‘: „Ich gebe zu, dass es mich manchmal überwältigt. Ich habe diese seltsame Angewohnheit in meinem Kopf, dass, wenn ich mich auf die Zahlen konzentriere, ich das verliere, was Rare Beauty zu Rare Beauty gemacht hat. Ich wollte nie, dass es dabei ums Geld geht, und das war’s.“