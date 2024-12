Stars Selena Gomez: Verlobung mit Benny Blanco

Selena Gomez and Benny Blanco engagement photo - Instagram ONE USE - December 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin macht romantische Neuigkeiten öffentlich: Ihr Freund hat ihr einen Antrag gemacht.

Selena Gomez hat sich mit Benny Blanco verlobt.

Die Sängerin und Schauspielerin hat den nächsten Schritt in ihrer Beziehung mit dem Produzenten gewagt – ein Jahr, nachdem sie ihre Romanze offiziell gemacht haben. Auf Instagram teilte die 32-Jährige die überraschenden Neuigkeiten und postete Fotos ihres Verlobungsrings. Andere Bilder zeigen sie glücksstrahlend bei einem Picknick und beim Feiern mit ihrem Verlobten.

Den romantischen Post betitelte die Musikerin mit den Worten: „Für immer beginnt jetzt…“ Der 36-Jährige kommentierte daraufhin: „Hey warte… das ist meine Frau.“ Neben den Fans gratulierten der ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin auch zahlreiche Promis. ‚Friends‘-Ikone Jennifer Aniston schrieb: „Liebes!! Herzlichen Glückwunsch!“ Und Lil Nas X fügte hinzu: „OMMGGGG Glückwunsch.“ Auch Taylor Swift, Gwyneth Paltrow und Cardi B meldeten sich zu Wort. In ihrer Story teilte Selena außerdem ein Spiegel-Selfie, auf dem sie ihren Ring näher an die Kamera hält.

Bereits im Mai verriet Benny, dass er Selene gerne heiraten würde. „Wenn ich sie ansehe… ich denke immer nur: Ich kenne keine Welt, in der es besser sein könnte als das“, schwärmte er in der ‚Howard Stern Show‘. Die beiden Stars kennen sich bereits seit 2019, wurden aber erst vier Jahre später ein Paar. Im Dezember 2023 machten sie ihre Romanze öffentlich.