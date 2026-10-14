Stars Selma Blair fühlte sich am Tag vor Flug-Eklat ‚traurig‘ und ’nicht gut‘

Selma Blair at Glamour Women of the Year Awards in New York City - Getty - November 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2026, 11:23 Uhr

Selma Blair wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie während eines Delta-Air-Lines-Flugs eine Flugbegleiterin geschlagen und eine andere gebissen haben soll.

Selma Blair hat zugegeben, dass sie sich am Tag vor dem Streit an Bord eines Flugzeugs „nicht gut“ und „traurig“ fühlte.

Der Vorfall führte dazu, dass gegen sie Anklage wegen zweifacher Körperverletzung zweiten Grades erhoben wurde. Die 54-jährige Schauspielerin wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie während eines Delta-Air-Lines-Flugs zum New Yorker John F. Kennedy International Airport am Sonntag (11. Oktober) Berichten zufolge eine Flugbegleiterin geschlagen und eine andere gebissen haben soll.

Blair, der außerdem vorgeworfen wurde, gegenüber einem Polizeibeamten der Port Authority und einer Krankenschwester handgreiflich geworden zu sein, erschien am Montag (13. Oktober) vor Gericht in New York. Sie plädierte auf nicht schuldig und wurde anschließend gegen eine Kaution in Höhe von 20.000 US-Dollar (rund 17.200 Euro) auf freien Fuß gesetzt. Nun wurde bekannt, dass Blair bereits am Tag vor dem betreffenden Flug in einem Austausch mit einem Fan in den sozialen Medien angedeutet hatte, dass sie sich nicht wohlfühlte.

Der Fan hatte ein Instagram-Reel kommentiert, den Blair geteilt hatte und der ihre Reise von Los Angeles nach New Mexico dokumentierte. Der Kommentar lautete: „Ich freue mich so sehr, dass du dich großartig fühlst, dass es dir gut geht und du neue Erinnerungen sammelst!“ Blair versah den Kommentar mit einem „Gefällt mir“ und antwortete anschließend: „Ich bin traurig. Ich bin dankbar. Ich hoffe. Mir geht es nicht gut.“

Der Fan nahm es daraufhin auf sich, der Schauspielerin einen Rat zu geben, und schrieb als Antwort: „Wenn du dich nicht gut fühlst, denk daran, lange und langsam tief durchzuatmen. Schließ die Augen und sag: ‚Ich bin stark, mir geht es gut, ich bin erfolgreich, ich werde geliebt, ich bin Selma Blair.'“ Stunden nach diesem Austausch wurde die ‚Eiskalte Engel‘-Darstellerin festgenommen. Ihr Verteidiger Shawn Barnes erklärte vor Gericht, das für sie untypische Verhalten sei darauf zurückzuführen, dass Blair ihre Medikamente gegen Multiple Sklerose nicht eingenommen habe.

Barnes behauptete außerdem, die Schauspielerin habe vor dem Flug „übermäßig lange und äußerst anstrengende Stunden“ gearbeitet. Vor Gericht erklärte er: „Diese Faktoren führten in Verbindung mit der Flughöhe zu einem Zustand schwerer Verwirrung und Desorientierung.“ Laut der Kolumne ‚Page Six‘ der Zeitung ‚New York Post‘ fügte Barnes hinzu: „Es handelte sich nicht um eine vorsätzliche Körperverletzung.“